Koji je to nivo bezobrazluka?! Marjanoviću smeta mali štand SNS-a, a ne vidi 25.000 nelegalnih skupova 'blokadera'

Marko Marjanović, "blokader", žali se policiji zbog skupa SNS-a na štandu, a ne smetaju mu 25.000 neprijavljenih skupova istih "blokadera" koje podržava.

Čak 25.000 neprijavljenih skupova "blokadera" organizovano je u Srbiji tokom prethodne godine, a većinu njih posetio je Marko Marjanović.

To bi možda i prošlo nezapaženo da sada nije ispao licemeran, kada je SNS-u zamerio što su imali mali skup, koji je prijavio.

Sve je počelo kada je Marjanović 31. januara video štand Srpske napredne stranke pored Bajlonijeve pijace na Dorćolu. Kada je došao kući, odlučio je da proveri da li su aktivisti SNS prijavili da tu postave štand. Preko interneta je pronašao broj Policijske stanice Stari Grad i pozvao ih.

Upravo to su Marjanoviću zamerili mnogi, budući da mu ne smetaju neprijavljene blokade saobraćaja, protesti i demonstracije koje utiču na život građana, a smeta mu jedan mali štand, i to verovatno zato što je SNS-ov.

Autor: A.A.