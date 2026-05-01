Vulin oštro o licemerju Zapada: Za proterivanje Srba u 'Bljesku' dobili članstvo u EU, a nas ucenjuju sankcijama Rusiji!

Povodom 31. godišnjice hrvatske operacije „Bljesak“, lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je da je Evropska unija nagradila progon Srba članstvom, dok Srbiju danas ucenjuje podrškom onih koji su te zločine sprovodili.

Vulin je podsetio da su u ovoj akciji hiljade Srba proterane iz Zapadne Slavonije, uprkos garancijama Ujedinjenih nacija koje, prema njegovim rečima, nisu značile ništa.

"Pre 31 godinu, ustaše su u zločinačkoj akciji Bljesak pobile i proterale hiljade Srba iz Zapadne Slavonije. Evropska unija je zadovoljno pozdravila proterivanje Srba iz njihovih sela i gradova", izjavio je Vulin.

On je povukao paralelu između tadašnjih događaja i trenutnih pritisaka koje Brisel vrši na Beograd u okviru evrointegracija.

"Trideset jednu godinu kasnije Hrvatska je za proterivanje i ubijanje Srba nagrađena članstvom u EU, a od Srbije se traži da moli Hrvatsku za podršku na evropskom putu i da uvede sankcije Rusiji. Srbi šta vam nije jasno?", upitao je lider Pokreta socijalista.

Vulinov komentar dolazi u trenutku kada se širom Srbije i regiona obeležava godišnjica stradanja u Zapadnoj Slavoniji, uz poruku da se takvi zločini ne smeju zaboraviti.

"Naša obaveza je da pamtimo istinu, dok nas oni koji su pozdravljali progon danas uče evropskim vrednostima i traže odricanja od naših saveznika", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.S.