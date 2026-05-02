'TO JE BILO NEŠTO NAJLUĐE ŠTO SAM VIDEO' Vučić o blokaderima: Otvorite most, oni dođu i zvižde vozu (VIDEO)

Vi stvarno mislite da većina ljudi u Srbiji misli da je to budućnost, upitao je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu isečak iz gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, gde je komentarisao grupu blokadera koja se okupila kod novog mosta na Tamišu da bi zviždali vozovima.

- To je bilo nešto najluđe u Srbiji što sam dosad video. Uradite nešto što je želja ljudi iz Tomaševca, Orlovata, dakle, uradite to. Otvorite most, oni dođu i zvižde vozu. A vi mi recite u kakvim smo to filmovima mogli da gledamo i da sanjamo - rekao je Vučić i dodao:

- Vi stvarno mislite da većina ljudi u Srbiji misli da je to budućnost? Stojite i zviždite vozu koji prolazi.

Podsetimo, dok moderni vozovi klize preko novog mosta na Tamišu koji je nedavno otvorio predsednik Vučić šačica dežurnih zgubidana blokadera odlučila je da svoj politički program svede na zviždanje gvožđu i betonu.

