OBUĆINA PRIZNALA DA JE N1 LAGALA ZA VALJEVO! Vest o mrtvom dečaku iz Valjeva je izmišljena (VIDEO)

Jelena Obućina, novinarka televizije Nova S, je priznala da su tajkunski mediji slagali da je u Valjevu ubijen dečak na protestima.

Jelena Obućina se osvrnula na skandaloznu laž tajkunskih medija koji su izvestili da je u Valjevu ubijen dečak i time ugrozili bezbednost države, budući da je takva laž pretila da nasilje i nemire podigne na viši nivo.

- Jedan od većih problema, gde je bila greška naših medija, jeste uključenje našeg kolege u Valjevu, koji je plasirao neproverenu informaciju da je povređeno to dete - rekla je Jelena Obućina.

Ona je navela i da bi se u Srbiji pevala "druga pesma" da se ovde zapravo živi loše.

- Tu treba biti pošten i priznati da se Srbija razvija ekonomski, to je tačno, ne živi se najgorim životom. Kad ne igra stomak, teren je na drugom nivou.

