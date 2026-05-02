Ovako je N1 napadao one koji su ih uhvatili u laži: A onda je Obućina sve priznala

Urednica i voditeljka na televiziji Nova S Jelena Obućina priznala je da su slagali za poginulo dete iz Valjeva i da se u Srbiji dobro živi.

Drugi voditelj, koji takođe podržava blokadere, je dodao: "Mi najbogatiji smo najglasniji protiv Vučića".

A evo kako je N1 napadao one koji su ih uhvatili u laži o "ubijenom dečaku u Valjevu", pre nego što je Obućina sve priznala.

"Da li će Vučić, Smajlovićeva i ostali njegovi glasnogovornici ikad reći: "N1 nikada nije objavio da je mladić u Valjevu preminuo, plasirali smo lažnu vest"" - pisao je N1 svojvremeno.

