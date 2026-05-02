LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OSUDIO BRUTALNO NASILJE U BAČKOM PETROVCU I MAGLIĆU Promoteri fašizma ozbiljan su alarm za društvo

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je osudio brutalne napade blokadera koji su se u poslednja 24 časa dogodili u selu Maglić i pozivvao institucije da pod hitno reaguju.

- U sred noći, zapaljen je automobil Srđana Simića, predsednika opštinskog odbora SNS u Bačkom Petrovcu, i to u dvorištu njegove kuće. Drugim članovima naše stranke izbušene su gume na automobilima. U samom centru opštine u Bačkom Petrovcu, ispisali su blokaderske grafite na raskrsnici i napali naše stranačke prostorije. Ovo je ozbiljan alarm za celo društvo! Oni ulaze u porodične kuće i dvorišta naših članova, pale automobile, napadaju njihovu privatnu imovinu, ostavljajući poruku - ako niste sa nama, možemo i da vas ubijemo. Te samozvane elite okupljene oko takozvanih studenata i potpomognuti Šolakovim medijima, brutalnim nasiljem nad članovima SNS - a dokazuju da su prljavi promoteri blokaderskog nasilja i fašizma u Srbiji. Valjda samozvana elita misli da joj je sve dozvoljeno, da joj je dozvoljeno da pali, ruši, uništava, pravi liste za odstrel i ide na kuće i porodice političkih neistomišljenika - rekao je Vučević.

Најоштрије осуђујем бруталне нападе блокадера који су се у последња 24 часа догодили у селу Маглић, у општини Бачки Петровац, и позивам институције да под хитно реагују! У сред ноћи, запаљен је аутомобил Срђана Симића, председника општинског одбора СНС у Бачком Петровцу, и то у… pic.twitter.com/BaI1oy4V5h — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 02. мај 2026.

Srpska napredna stranka će, kako je rekao Vučević, uvek biti najčvršća brana nasilju i fašizmu.

- Uvek ćemo braniti slobodnu i nezavisnu Srbiji, u kojoj poslednju reč ima naš narod a ne neke Picule, Đokići, Bakići, Gruhonjiću … koji bi da otmu državu od naroda, da proglase nezavisnu Vojvodinu. Nikada neće pobediti te samozvane političke i medijske elite, koje kulminacijom nasilja pokušavaju da ostvare svoje partikularne antisrpske interese. Pobedićemo blokadersko nasilje! Pobediće Srbija - naveo je Vučević.

Autor: A.A.