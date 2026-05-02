Vučić: Od donošenja zakona 683 dece dobilo alimentaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je primenom Zakonom o ostvarivanju prava iz alimentacionog fonda obezbeđen novac za 683 dece i dodao da bi bio srećan da je zakon pomogao i samo jednom detetu.

"Izdali smo 498 rešenja do sada za alimentacione fondove, dakle za one koji nisu plaćali alimentaciju za svoju decu. Zahvaljujući tome novac je dobilo 683 dece. Dobili su novac koji nisu imali", naveo je Vučić za Informer.

Navodeći da dešava da nikoga više ne interesuje kako stvari stoje kada se zakon donese, Vučić je naglasio da bi rekao i da je samo jedno dete dobilo novac da je taj zakon vredeo.

"Sada ih već imamo 683 i mnogo sam srećan što smo to uradili", kazao je on.

Izrazio je zadovoljstvo što je država uradila velike stvari poput usvajanja Zakona o alimentacionom fondu, ali i pokretanjem Programa stambenih kredita za mlade i naglasio da će držva morati da nastavi da obezbeđuje za tu namenu novac i u budućnosti.

Zakon je stupio na snagu 25. juna 2025. godine, a predviđa da deca pravo na izdržavanje iz alimentacionog fonda mogu da ostvare ukoliko roditelji ne plaćaju izdržavanje najmanje dva meseca uzastopno.

