'DVE GODINE DIPLOMATIJE U INTERESU GRAĐANA' Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova povodom godišnjice dolaska Marka Đuruća na mesto ministra

Poslednje dve godine rada Ministarstva spoljnih poslova Srbije na čelu sa ministrom Markom Đurićem obeležene su posvećenim radom, jačanjem partnerstava i doslednim zastupanjem interesa Srbije i njenih građana širom sveta.

- Kroz aktivnu diplomatiju, otvoren dijalog i odgovornu politiku, nastavljamo da gradimo mostove saradnje i unapređujemo položaj naše zemlje na međunarodnoj sceni - poručuju iz MSP i naglašavaju da je svaki vođeni razgovor sa svetskim zvaničnicima bio samo u nacionalnom interesu, a svaki napravljen korak u službi građana Srbije.

- U svetu koji se stalno menja, jedno ostaje isto - potreba da budemo prisutni. Negde se otvaraju vrata. Negde se grade poverenja i partnerstva. Danas se svuda čuje glas Srbije. Rukovanja koja otvaraju prostor za dijalog. Razgovori koji povezuju interese i ljude. Partnerstva koja se grade i traju. Iza svakog susreta stoji neko kome je ta veza potrebna - poruka je Ministarstva spoljnih poslova.

Iz MSP-a takođe naglašavaju da diplomatija nije samo između država, već i između ljudi.

- Zato je svaki korak za naše građane. I svaki razgovor u službi nacionalnih interesa - navodi se povodom dve godine od dolaska Marka Đuruća na funkciju ministra spoljnih poslova Srbije.

Dodaje se i da je Srbija aprila 2025. godine uvela mogućnost izdavanja digitalnih dozvola za putovanje (viza C), čime je strancima u velikoj meri olakšan i ubrzan proces dobijanja elektronske vize.

Aktivnosti Ministarstva i srpske diplomatije obeležili su i letovi za evakuaciju građana iz ratom zahvaćenih područja.

Autor: Iva Besarabić