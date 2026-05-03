Draža Petrović otkrio plan blokadera: Vučić unapred da prizna da smo pobedili na izborima ili idemo u građanski rat!

Izuzetno uznemirujuće informacije glasnogovornika blokadera.

Razgovarajući o predstojećim republičkim izborima, blokader Marko Vidojković pita:

"Da li studenti imaju šanse da pobede na tim izborima ukoliko budu u julu? Hajde."

Na to Draža Petrović, glavni urednik lažovskog "Danasa", replicira:

"Pobediće na svakim brate. Jedino što će ovaj da namesti, pa će biti tesno. Razumeš?"

Naravno, plan blokadera je jasan: ide se na nasilje u slučaju da izgube izbore, bez obzira na realne rezultate - jer je to sigurno "ovaj namestio".

"Ali ako je čovek budala i hoće da napravi građanski rat... Ti izbori će biti, biti ili ne biti. Ja mislim da će se pola Srbije iseliti ako ne počne nešto gore ovde posle tih izbora", dodaje Petrović.

"Znači, ja mislim da studenti pobeđuju koji god bude datum. Jedino što će ovaj naravno da namesti da to bude makar tesno. Razumeš?", zaključuje on.

Pobeda blokadera je proglašena unapred, u suprotnom sledi građanski rat. Da li je sada sve jasno?

Autor: A.A.