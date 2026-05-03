POLOŽILI VENAC U ZNAK SEĆANJA: Premijer Macut sa ministrima odao poštu stradalima u Ribnikaru

Predstavnici Vlade Srbije na čelu sa premijerom Đurom Macutom odali su danas poštu stradalima u masovnom ubistvu u Osnovnoj skoli "Vladilsav Ribnikar" koje se dogodilo pre tri godine.
Premijer Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime Vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja.
Poštu su odali i predstavnici opštine Vračar.
Obeležavanje treće godišnjice tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", gde je učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred te škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih, učenika i građana.
Komemorativni dan počeo je u 8.40 sati minutom ćutanja, a porodice ubijenih su prve paljenjem sveća, ostavljanjem venaca i cveća i upisivanjem u knjigu sećanja odale poštu nastradalima.
Vence i cveće su osim porodica i prijatelja ubijenih, ostavili i profesori i učenici škole "Vladislav Ribnikar" kao i brojni građani.
Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine.
U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva.
I nakon tri godine krivično neodgovorni dečak ubica nalazi se u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi, a njegovi roditelji su prvostepenom presudom bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je tu presudu Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovi suđenje.
Dečak ubica je 3. maja, nešto pre devet sati u školi koju je pohađao, na licu mesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gde je nastavio pucnjavu.
Na licu mesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna devojčica kasnije podlegla povredama. On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.
