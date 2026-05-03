LETI PERJE MEĐU BLOKADERIMA! Zaposleni na N1 raskrinkao Tanasija Marinkovića, drugi traži posao Pavlu Grboviću za plan B posle izbora (VIDEO)

Na društvenoj mreži Iks osvanuo je snimak na kome Srđan Milivojević, kamerman blokaderske TV N1, prepričava slučaj sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tanasijem Marinkovićem

Kako se može čuti i na snimku, kamerman blokaderske N1 prisetio se situacije kada su poslednji put bili u Strazburu, a kada su on i koleginica dobili otvoren poziv od Tanasija Marinkovića na ručak, što su i prihvatili, jer "što da ne, 50 evrića štekneš u džep i vozi'', istakao je.

- Svi se oni na tim komisijama prave veliki džentlmeni, gospoda, Vračar Historical - istakao je.

Sve lađe su mu potonule kada je shvatio da Tanasije ne dreši tek tako kesu i da će morati sami da plate svoj ručak!

On ocenjuje "gospodu iz tih komisija" kao smešne, ali zaposleni na N1, međutim, otvoreno pokazuje da bi išao na ručak sa bilo kim da bi uštedeo 50 evrića.

Da pršte varnice između blokadera, ovo je samo jedan od mnogih primera koji se nižu u poslednje vreme.

Jedan od tih je još jedan slučaj na Iksu gde zaposleni sa N1 želi da pomogne Pavlu Grboviću da nađe posao posle izbora, jer su iz opozicije i sami više puta istakli kako za iste nisu spremni.

Toliko nesnađeno im deluje nakon svojih gostovanja, da su se više i oni ''pogubili''.

Podsetimo, lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović bio je gost voditelja Jugoslava Ćosića u emisiji ''Insajder intervju'' na TV Insajder i tom prilikom govorio o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji i ulozi opozicije u istim.

Voditelj blokaderskih medija pokušao je tom prilikom, kako je i sam naveo, triput od Grbovića da izvuče odgovor na pitanje šta PSG, kao opozicija, radi kako bi motivisala građane da glasaju za njih, na šta Grbović nijednom nije dao konkretan odgovor.

- Ja ću treći put da Vas pitam, dali ste mi odgovor na dva pitanja koja Vam nisam postavio. Postavio sam Vam vrlo jednostavno pitanje. U ovoj zemlji postoje neodlučni ljudi, apstinenti koji ne izlaze na izbore i koji potencijalno mogu biti vaši simpatizeri. Mislim i opozicija i studenti. Ja Vas sve vreme to pitam - šta opozicija radi na tome da motiviše ljude da izađu na izbore, da izlaznost bude veća? Mislim, ne znam kako jednostavnije da Vas pitam...- pokušao je voditelj da dobije odgovor od Grbovića.

Sve je podsećalo na igru ''gluvih telefona'', budući da je Grbović dodao: ''Mislim da se ne razumemo sve vreme''.

Lider PSG je pokazao vidnu nelagodu:

- Ni ja ne znam kako jednostavnije da Vam odgovorim. Potrebno je afirmisati alternativu. I mislim da je ovo što je proevropska opozicija radila je značajno doprinela tome, a nadam se da ono što ste pomenuli za posetu, sastanak, ili kako god, rektora Đokića je pečat tog procesa - rekao je on.

Voditelj je potom upitao: ''Vi ste ta alternativa?'', jedva pokušavajući da zadrži smeh.

Ovo je Grbovića dodatno uznemirilo, pa je pokušao ovako da odgovori:

- Da, mi želimo da budemo alternativa. Ne znam da li to govorite sa podsmehom - poručio je.

Autor: Pink.rs