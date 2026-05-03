'NEMAJU DRUGU POLITIKU, NITI PROGRAM' Siniša Mali u 'Hit Tvitu' o LAŽIMA blokaderskih medija: Njima je jedini cilj da se SRUŠI SRBIJA, ne režim Aleksandra Vučića

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Šta nam govori priznanje novinar tajkunskih medija da je N1 plasirao lažnu vest o smrti dečaka u Valjevu i koliko su te laži služile kao alibi za nasilje blokadera, da li je afera lažni deda ogolila do srži televiziju N1 i drugim temama su govorili: potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, reditelj Ljubiša Ristić i novinar Milomir Marić.

PREDLOG BROJ JEDAN - Jelena, Žaklina i deda

Žaklina Tatalović, novinarka televizije N1 izazvala je maltene skandal godine kada je nedavno otkriveno da je iz nepoznatih razloga skoro čitavu deceniju lagala kompletnu javnost joj je čuvenik arhitekta i akademik Nikola Hajdin - deda!

Milomir Marić kaže da polako isplivavaju sve laži koje su opozicioni mediji objavljivali.

- Ovako se završava svaka fabrikacija istine. Kada bi se sve sabralo šta su oni sve objavili, malo od svega toga je istina. Ja pričam kao čovek starog kova. Ova nova generacija proglašava za istinu šta im padne na pamet. Danas su društvene mreže zamenile zidove javnih toaleta. Počelo je da se kruni njihovo carstvo laži. Njima je država Srbija bila meta, a ko zna šta ćemo sve saznati u narednim danima. oni emituju 24 sata mržnje - rekao je Marić.

Siniša Mali dodaje da su sve njihove laži imale samo jedan cilj, rušenje države.

- Ovo nije ništa slučajno. Ovo je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji su usmereni na to da što je lošije u državi to je bolje za njih. Njima je jedini cilj da se sruši Srbija, ne režim Aleksandra Vučića. Setimo se korone, setimo se rata u Ukrajini i lažima koje su plasirali kako bi se digla panika u narodu. To dete koje pominju iz Valjeva, to je bio razlog za još veće napade na prostorije SNS-a. Sve u službi rušenja politike države Srbije. Ovde se vidi kredibilitet Nove S i N1. Kredibiliteta nema. To nije medij za sebe već sredstvo za rušenje države. Drago mi je da se pokazuje kao istina sve ono o čemu je Vučić govorio - rekao je Mali i dodao:

- Naša politika je usmerena na rast i razvoj za razliku od njihove. Oni nemaju nikakvu politiku i nikakav program. Svi oni koji su sada u politici su već bili na vlasti, pa su ostavili zemlju pred bankrotom - rekao je Mali.

Ljubiša Ristić kaže da se izbori približavaju, te se sada sve više blokaderski mediji okreću jedni protiv drugih, jer svi pokušavaju da od novinara, postanu ministri u novoj Vladi.

- Ovo sve pokazuje koliko se približava izborna kampanja i izbori. Sada su se i mediji okrenuli protiv drugih medija. Žaklina Tatalović ima jednu ideju, a to je da zameni Mariniku Tepić. Svi se sada trude da od novinara postanu ministri, to je epidemija neka.Oovo šta ćemo gledati sledećih meseci, biće nezapamćeno - rekao je Ristić.

Marić dodaje da su laži blokaderskih medija imale ozbiljne posledice.

- Njihove laži su imale ozbilje reperkusije. Nakon laži o onom dečaku iz Valjeva, imali smo nasilnije proteste i imali smo paljenje prostorija SNS-a. Žaklina Tatalović isto treba da odgovara. Oni nisu pogrešili, oni su to radili namerno. Videli smo kako nameštaju kamere i kako se dogovaraju da će se nešto važno desiti, pre nego se pojavio onaj snimak o takozvanom zvučnom topu. To su ozbiljne stvari, ne greška - rekao je Marić i dodao:

- Mislim da će se i drugi ponašati kao Obućina. ona sada može da bira svoj trnsfer. Čudna je politika telvizije N1. Naprimer N1 u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini hvali vlast, a u Srbiji su protiv vlasti. Očigledno žele da unište političku stabilnost Srbije, jer se to ne dopada onima u okruženju - rekao je Marić.

PREDLOG BROJ DVA - Teror

Nepoznate osobe ušle su u dvorište Srđana Simića, predsednika Opštinskog odbora, i zapalile mu automobil. Samo dan ranije, Aleksandru Stojkoviću, predsedniku Mesnog odbora SNS u Magliću, isečene su sve četiri gume na vozilu.

Mali se osvrnuo na navode u pojedinim opozicionim medijima o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji.

- Meni je zanimljivo koliko su se blokaderi radovali kada se pojavila vest da će EU zamrznuti sredstva koja su namenjena Srbiji. Tu se radi o kreditima, a ostalo su grantovi. Ja u budžetu ne računam na to, ako se desi, desi se. Međutim, sve je to vezano za reforme koje Srbija sprovodi na putu za EU. Više sam posvećen tome da mi ostavimo naše ciljeve, a neka se oni bave politikom, ako žele da puste ta sredstva, pustiće - rekao je Mali.

Ristić kaže da se više plaši da se unutar vladajuće struktere ne pojave neki izdajnice, a ne blokaderski ekstremisti.

- Nema misterije u ovome. Njihova strategija je jasna, šta god je dobro za zemlju, to treba napadati. To je njihovo jasno uputstvo. Ne brinu mene ti ekstremisti, oni samo štete njima samima, mene brine ekstremizam sa druge strane. Veoma je važno uporno ponavljati šta je program Srbije, a ne se baviti svađama. Najopasnija je stvar koja se dešava u vlasti, ja samo u to gledam i samo me to mesecima zanima. Brinu me ljudi koji će unutar vladajuće strukture se uplašiti od halabuke i pokušati da sede na dve stolice - rekao je Ristić.

Mali dodaje da se jadno vidi razlika u politici koju vodi vlast i onoj koju vode blokaderi.

- Mi se i dalje bavimo i razmišljamo o onome što je dobrobit građana. Obećali smo da će prosečna plata u Srbiji biti hiljadu evra do 2025. to smo i ispunili. Sa jedne strane imamo to, a sa druge imamo laž i nasilje - rekao je Mali.

Ristić i Mali su se osvrnuli i na političku zloupotrebu tragedije u "Ribnikaru".

- Krivična odgovornost, odgovornost porodice, to je jedna stvar. Druga stvar je politička pozadina svega ovoga. Kada je stigla ta vest, moja prva reakcija je bila kako je to strašno, ali je strašnije ono što će uslediti ako dođe do političke zloupotrebe. Cilj je, ne zameniti Vladu, već dovesti ljude koji će priznati Kosovo, odaljiti se od Rusije i prihvatiti ocepljenje Vojvodine - rekao je Ristić.

- Imamo medije koji šire sliku mržnje i nasilja. Vi ništa drugo od tih medija i blokadera niste mogli da vidite. Njima je sve dozvoljeno. Žalosno je sve što se desilo. Nakon te tragedije, šta se sve dešavalo, da li je to bilo slučajno, ne znam, ali je uticalo na našu ekonomiju i na naš obrazovni sistem. Usporilo nam je privredni rast. To je bila njihova politika i cilj, da Srbija bude na kolonima i da ukinemo našu nezavisnost - rekao je Mali

Autor: Iva Besarabić