LIDER NARODNE STRANKE ISPROZIVAO VEČERAŠNJU GOŠĆU 'UTISKA NEDELJE'! Gajić: Siguran sam da će je Olja Bećković pitati za nadstrešnicu, triput je glasala 'za'

Profesorka Građevinskog fakulteta Sanja Fricl je imala obavezu da traži od projektanta obrazloženja, da traži promenu nekih rešenja ili dodatna ispitivanja, ali išta od toga nije uradila, napisao Vladimir Gajić na Iksu

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić saopštio je na svom profilu na mreži Iks da je profeorka Građevinskog fakulteta Sanja Fric najavljena kao gost večerašnje emisije "Utisak nedelje".

- Siguran sam da će je Olja Bećković pitati kako je od 2018. godine bila član Državne revizione komisije koja je tri puta dala pozitivnu reviziju na projekte rekonstrukcije i modernizacije brze pruge Beograd - Subotica koji su uključivali Železničku stanicu Novi Sad. Kao član Državne revizione komisije, Sanja Fric imala je obavezu da traži od projektanta obrazloženja, da traži promenu nekih rešenja ili dodatna ispitivanja. Ništa od toga nije uradila osim što je glasala "za". I ona, i Vladan Đokić, takođe član Državne revizione komisije - napisao je Gajić.

Видим да је професор Грађевинског факултета Сања Фриц најављена као гост вечерашње емисије Утисак недеље.



Сигуран сам да ће је Оља Бећковић питати како је од 2018. године била члан Државне ревизионе комисије која је три пута дала позитивну ревизију на пројекте реконструкције и… https://t.co/9Q9cAid06I — Владимир М.Гајић (@vladimirgajic1) 03. мај 2026.

Lider Narodne stranke je podsetio i na najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o početku izgradnje "Moravskog koridora".

- Da li je slučajno Sanja Fric usred protesta, dok je blokirala fakultet, sa kolegama sa njenog fakulteta projektovala ovu saobraćajnicu? Studenti protestuju, profesori ne primaju plate, a Sanja Fric projektuje za državu protiv koje javno govori. Vrlo zanimljivo. Samo pitam - zaključio je Gajić.

Autor: Iva Besarabić