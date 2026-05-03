AKTUELNO

Politika

LIDER NARODNE STRANKE ISPROZIVAO VEČERAŠNJU GOŠĆU 'UTISKA NEDELJE'! Gajić: Siguran sam da će je Olja Bećković pitati za nadstrešnicu, triput je glasala 'za'

Izvor: Pink.rs, Foto: Predrag Mitić ||

Profesorka Građevinskog fakulteta Sanja Fricl je imala obavezu da traži od projektanta obrazloženja, da traži promenu nekih rešenja ili dodatna ispitivanja, ali išta od toga nije uradila, napisao Vladimir Gajić na Iksu

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić saopštio je na svom profilu na mreži Iks da je profeorka Građevinskog fakulteta Sanja Fric najavljena kao gost večerašnje emisije "Utisak nedelje".

- Siguran sam da će je Olja Bećković pitati kako je od 2018. godine bila član Državne revizione komisije koja je tri puta dala pozitivnu reviziju na projekte rekonstrukcije i modernizacije brze pruge Beograd - Subotica koji su uključivali Železničku stanicu Novi Sad. Kao član Državne revizione komisije, Sanja Fric imala je obavezu da traži od projektanta obrazloženja, da traži promenu nekih rešenja ili dodatna ispitivanja. Ništa od toga nije uradila osim što je glasala "za". I ona, i Vladan Đokić, takođe član Državne revizione komisije - napisao je Gajić.

Lider Narodne stranke je podsetio i na najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o početku izgradnje "Moravskog koridora".

- Da li je slučajno Sanja Fric usred protesta, dok je blokirala fakultet, sa kolegama sa njenog fakulteta projektovala ovu saobraćajnicu? Studenti protestuju, profesori ne primaju plate, a Sanja Fric projektuje za državu protiv koje javno govori. Vrlo zanimljivo. Samo pitam - zaključio je Gajić.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Sanja Fricl

#Srbija

#Utisak nedelje

#Vladimir Gajić

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Politika

Gajić: Optužnice za nadstrešnicu - novosadska pala, a beogradska potvrđena

Lifestyle

Telo nikada ne laže: Prvi znaci da je vreme da zauvek ostavite cigarete

Svet

'RUSIJA NE TRAŽI KAPITUALCIJU, MI SMO JEDAN NAROD' Putin tvrdi da ova dva čoveka huškaju Zelenskog na ratovanje

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ IMA NBA CENTRA PORED TAJRIKA DŽONSA: Da li će dobiti šansu već protiv Anadolu Efesa?

Domaći

Nina Badrić se suočila sa komšijom iz pakla koji ju je tužio zbog KLEVETE! Evo koju kaznu traži za pevačicu... Osećala sam se jadno i prljavo

Svet

LAŽNI MUSK 'OJADIO' ŽENU ZA 50.000 DOLARA: O ovoj prevari bruji ceo svet, a deluje potpuno neverovatno