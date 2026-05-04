Brnabić na Konferenciji predsednika parlamenata EU i kandidata u Kopenhagenu (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić boraviće danas u Danskoj gde će u Kopenhagenu učestvovati na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata.

Tokom posete Kopenhagenu, Brnabić će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenata evropskih zemalja.

- Velika mi je čast što sam ponovo imala priliku da budem gošća kralja Danske Frederika Desetog @detdanskekongehus. Hvala Vam na srdačnom gostoprimstvu i divnom prijemu. Radujem se konfereniciji u Kopenhagenu i prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših evrointegracija - istakla je Brnabić.

