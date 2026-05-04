Narod postavio ključno pitanje: Ko finansira blokadersku kampanju? Da nije Žaklinin deda? (VIDEO)

Na društvenim mrežama poteglo se pitanje ko finansira blokadersku kampanju, a korisnici su ukazali na to da samo štampanje nalepnica sa blokaderskom parolom košta 6 miliona dinara.

- Jedna nalepnica košta 5 dinara. 1.200.000 nalepnica košta 6.000.000 dinara. 51.000 evra. "Donirali građani" - ukazao je jedan građanin na mreži Iks.

Druga korisnica je ukazala da je to iznos samo za nalepnice, pa dodala "a gde su vatrometi, hrana, dušeci, posteljine, nove bicikle, kombi, Jaćimovićevi autobusi, gorivo, majice, prsluci, megafoni, zastave, transparenti, smeštaj po celoj Srbiji, ozvučenje, bine i ostalo..."

- Lepo je predsednik rekao, pobuna bogatih - podvukla je ova korisnica, prenosi Alo.

- Građani će uskoro da zalepe blokadere na izborima jednom za sva vremena, pa neka lepe nalepnice na čelo posle, dok savijenog repa beže iz Srbije - nadovezala se još jedna korisnica.

Jedan korisnik pomenuo je novinarku N1 Žaklinu Tatalović, koja je danima jedna od glavnih tema nakon što se, nakon što se pojavilo pismo sina akademika Nikole Hajdina u kom od redakcije N1 traži da koriguje informaciju da je novinarka N1 i perjanica blokaderske liste Žaklina Tatalović unuka slavnog inženjera ili da novinarka objasni u kakvoj je rodbinskoj vezi sa njim, što je godinama unazad tvrdila.

- Odvojila Žaklina od plate i malo dedinog nadsledstva - napisao je ovaj korisnik, a drugi je naveo da je "Žakin deda ostavio u testamentu".

"Platile strane službe", "Ozbiljna mašinerija stoji iza blokadera. Ispitati ko finansira i pohapsiti" - još neki su od komentara na mreži Iks.

