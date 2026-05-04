Ideolog blokadera poručio: 'Olujom' su Hrvati sebe odbranili, Srbi su krivci za to, a Picula je heroj - šok izjave (VIDEO)

Naim Leo Beširi, poznati lobista premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija i ideolog srpske opozicije, govorio je o "Oluji" tokom svog gostovanja i praktično optužio Srbe da su odgovorni za to što su proterani.

Njega je voditelj upitao šta misli o fotografiji Tonina Picule u hrvatskoj vojnoj uniformi koja je nastala tokom Domovinskog rata.

- Pa, mislim, to je već... Pitanje je za gospodinu Piculu, ali ja bih rekao da postoji ozbiljan problem, to što se u Srbiji ne razume, da je ono šta se dešavalo prilikom onog Domovinskog rata za Hrvatsku izrazito pozitivna stvar. Dakle, Hrvatska se izborila za svoju nezavisnost koju je Srbija sprečavala razno-raznim dovijanjima. Ali mislim da ne treba nas nešto pretrano da začuđuje to što je građanin Hrvatske koji je učestvovao u Domovinskom ratu ponosan zbog toga i slavi - rekao je Beširi.

On je zatim nastavio da izlaže svoje pro-hrvatske statove i krivi Srbe za sve što se dogodilo.

- To što je naša propaganda, pre svega Miloševićeva propaganda, a onda svi oni koji su nasledili tu propagandu, šta je kružilo oko te vojno-policijske operacije tokom koje je ogroman broj ljudi, desetine, stotine hiljada ljudi napustilo svoje domove. Nekako mi deluje da oni previđaju da razumeju da to nije baš bila odluka samo hrvatskih organa. Postoje tu malo i političke, ljudske i moralne odgovornosti i Srba koji su živeli u Hrvatskoj i predstavljali političku misao u Hrvatskoj, ali Boga mi i Miloševićev režim i svi oni koji su bili deo toga - zaključio je Beširi.

Autor: Pink.rs