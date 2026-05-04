UJEDINJENI U TUZI! LIDER SNS VUČEVIĆ I MINISTARKA PRIVREDE POLOŽILI VENCE I STALI KRAJ NEUTEŠNIH RODITELJA Održan pomen za ubijene u Malom Orašju i Duboni 04.05.2026.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položili su danas vence i zapalili sveće u školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca, gde je na današnji dan pre tri godine Uroš Blažić ubio troje mladih.

U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu i članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani, a sveštenici su služili parastos.

Uroš Blažić je u Duboni 4. maja 2023. ubio brata i sestru - Milana (22) i Kristinu Panić (19), kao i Dalibora Todorovića (24).

Venci i cveće biće položeni i u Malom Orašju, na Ravnom Gaju, gde je Uroš Blažić pre tri godine ubio Nikolu Milića(14), Aleksandra Milovanovića (17), Marka Mitrovića (18), Lazara Milovanovića (19), Nemanju Stevanovića (21) i Petra Mitrovića (25), koji je preminuo 50 dana nakon zločina.

Nakon polaganja venaca u Malom Orašju će početi program sećanja na stradale, a potom će biti održan tradicionalni memorijalni turnir pod nazivom "Živite".

Turnir zajedno organizuju roditelji stradalih, FK Ravni Gaj i Fondacija "Angelina".

Vlada Srbije je 19. septembra 2024. donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni.

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva.

Uroš Blažić je 4. maja 2023. godine iz automatske puške ubio devet i teško ranio 12 mladih, a pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

S obzirom na to da u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, prema Krivičnom zakoniku, on kao mlađi punoletnik nije mogao da bude osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

Istom presudom njegov otac Radiša Blažić je takođe osuđen na kaznu zatvora od 20 godina zbog krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i teško delo protiv opšte sigurnosti.

