Dačić razgovarao sa bivšim predsednikom Interpola: Potvrđeno dugogodišnje prijateljstvo i saradnja

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa doskorašnjim predsednikom Interpola i generalnim inspektorom u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata general-majorom Ahmedom Naserom Al Raisijem, koji je tom prilikom izrazio iskrenu brigu i želju da se lično raspita o njegovom zdravlju, kao prijatelj i dugogodišnji saradnik.

Ministar Dačić je naglasio da ovaj razgovor predstavlja još jednu potvrdu ne samo izuzetne profesionalne i dugogodišnje saradnje dve policije, već i čvrstog ličnog prijateljstva koje se godinama gradi kroz zajednički rad, međusobno poverenje i brojne susrete.

Istakao je da je saradnja između dva ministarstva na visokom nivou i zasnovana na zajedničkim bezbednosnim ciljevima, uz obostranu posvećenost njenom daljem unapređenju. 

Posebno je ukazano na značaj brojnih susreta koje su imali tokom mandata Al-Raisija na čelu Interpola, kao i na konstruktivne razgovore tokom međunarodnih samita, koji su, uz lični odnos i uzajamno poštovanje, doprineli jačanju pozicije Republike Srbije kao pouzdanog partnera u globalnoj policijskoj mreži.

