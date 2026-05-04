Laž, laž i samo laž! Tajkunski mediji širili paniku a Janićijević ponovo u Evrodžastu: Njihove tvrdnje pale u vodu (FOTO)

Visoki savet tužilaštva (VST) doneo je na današnjoj sednici važnu odluku - tužiteljka Gordana Janićijević ponovo je upućena kao tužilac za vezu pri Evrodžastu.

Naime, Gordana Janićijević je ovu funkciju već obavljala, a novi mandat trajaće šest godina. Na istoj sednici usvojen je dnevni red koji obuhvata i odluke o upućivanju javnih tužilaca u Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i privremena upućivanja u Tužilaštvo za ratne zločine i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Da se usvoji ovakav dnevni red, kao i da se Janićijević vrati u Evrodžast, podržao je i ministar pravde Nenad Vujić.

Potpredsednik VST Miroslav Đorđević naglasio je da je cilj sednice da se odgovori na preporuke Venecijanske komisije i dodatno ojača Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Podsetimo, na prethodnoj sednici nije usvojen predlog člana VST Predraga Ćetkovića da se, na osnovu mišljenja Venecijanske komisije, u Tužilaštvo za organizovani kriminal vrate pojedine sudije.

Međutim, dok su nadležni organi rešavali proceduralna pitanja, tajkunski mediji su u javnosti plasirali, kako se sada i pokazalo, potpuno netačne i "senzacionalističke tvrdnje".

Podsećanja radi,tajkunski N1 je tada objavio naslov: "Zatvorena kancelarija Evrodžast Srbije u Hagu: "Tužiteljka Janićijević žrtva igre moći u Srbiji", uz tvrdnju da je kancelarija zatvorena jer VST nije produžio mandat, niti izabrao novog tužioca za vezu.

Slične navode preneo je i tajkunski list Danas, gde je urednik Aleksandar Roknić u programu ocenio da je reč o "igri moći".

Tajkunski mediji poput Nove S otišli su i korak dalje, pa su objavljivali dramatične naslove poput: "Odlična vest za mafiju, 200 predmeta pod znakom pitanja: Kancelarija Srbije u Evrodžastu ugašena", uz tvrdnje da je kancelarija "ispražnjena i zakatančena" što je apsolutna laž.

Ipak, današnja odluka VST jasno pokazuje da nije bilo nikakvog "gašenja", već da je reč o redovnoj proceduri nakon isteka mandata, koja je sada okončana ponovnim imenovanjem.

Time su se, kako ocenjuju sagovornici, još jednom razotkrile lažne interpretacije i preterivanja tajkunskih medija, koji su od administrativnog pitanja pokušali da naprave političku aferu.

U praksi, Srbija nastavlja saradnju sa Evrodžastom bez prekida, a imenovanje Gordane Janićijević potvrđuje kontinuitet u međunarodnoj pravosudnoj saradnji.

Autor: Pink.rs