Ministar Zohar pozvao Aleksandra Vulina na otvaranje Makabijade u Jerusalimu

Ministar kulture i sporta države Izrael Miki Zohar, istaknuti član partije Likud premijera Benjamina Netanjahua, uputio je lični poziv Aleksandru Vulinu da prisustvuje ceremoniji otvaranja Makabijade, tradicionalnog sportskog takmičenja koje okuplja jevrejske sportiste iz celog sveta, a koje se održava svake četiri godine.

Vulin je sa zadovoljstvom prihvatio poziv ministra Zohara i poručio da mu je velika čast što je pozvan da prisustvuje događaju tako važnom i na ponos jevrejskom narodu.

„Zajednička patnja Jevreja i Srba, bol i stradanje naših predaka obavezuju nas da čuvamo uspomenu na njih, ali i da negujemo odnose poverenja i podrške između naših država“, poručio je Aleksandar Vulin u razgovoru.

