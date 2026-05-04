OPSADNO STANJE U KREMLJU: Putin se sakrio u bunker, Šojgu označen kao vođa zavere?

Unutar zidina Kremlja vlada atmosfera nezapamćene paranoje i napetosti. Prema najnovijim izveštajima koje su objavili Financial Times, CNN i istraživački portal IStories, ruski predsednik Vladimir Putin praktično je nestao iz javnog života, povlačeći se u strogo čuvane bunkere zbog straha od zavere elite i potencijalnog vojnog puča.

Od marta 2026. godine, kretanje ruskog lidera svedeno je na minimum. Obaveštajni podaci jedne zemlje članice EU sugerišu da se Putin više ne pojavljuje u svojim uobičajenim rezidencijama u Moskovskoj oblasti niti na Valdaju. Umesto pojavljivanja uživo, državni mediji sve češće emituju unapred snimljene materijale (tzv. "konzervirani videi"), dok su komunikacije u delovima Moskve periodično ometane kako bi se sprečili eventualni napadi dronovima.

Federalna služba zaštite (FSO) podigla je nivo bezbednosti na najviši stepen. Mere kontrole sada obuhvataju i najuži krug saradnika. Saradnicima bliskim predsedniku navodno je zabranjeno korišćenje modernih uređaja.



Čak i kuhinjsko osoblje, fotografi i telohranitelji nalaze se pod stalnim video-nadzorom u svojim domovima.Zaposlenima u predsedničkoj administraciji zabranjeno je korišćenje javnog prevoza, a njihovi privatni kontakti se rigorozno proveravaju.U središtu sumnji našao se bivši ministar odbrane Sergej Šojgu. Iako je godinama važio za jednog od najodanijih Putinovih ljudi, obaveštajni krugovi ga sada označavaju kao potencijalni rizik.



Hapšenje njegovog bivšeg prvog zamenika, Ruslana Calikova, u martu 2026. godine pod optužbama za korupciju, tumači se kao direktan udar na Šojguov uticaj. Prema analitičarima, ovaj potez je "potkopao neformalne bezbednosne garancije" koje je elita do tada uživala, stvarajući plodno tlo za unutrašnji sukob.Izveštaji ukazuju na rastući animozitet između različitih grana bezbednosnih struktura. FSB, vojska i FSO navodno krive jedni druge za neuspehe u odbrani od akcija ukrajinskih specijalnih službi, što dodatno destabilizuje režim iznutra.

Zapadne obaveštajne službe zaključuju da su rizici od unutrašnjeg konflikta u Rusiji na najvišem nivou od početka rata, dok "strah od izdaje" unutar samog Kremlja diktira svaki potez ruskog predsednika.

Autor: Darko Obradović