POZIVAJU NA ODGOVORNOST, A BEŽE! Autobus blokadera Jaćimovića udario vozilo, pa pokušao da napusti lice mesta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Dragan Gojić

Na Bulevaru oslobođenja došlo je do sudara kada je autobus autoprevoznika Jaćimovića udario putnički automobil marke „škoda“, a zatim, prema navodima očevidaca, pokušao da napusti lice mesta.

U tom trenutku, vozač sivog BMW-a krenuo je u poteru za autobusom, sustigao ga i presekao mu put, da bi pozvao policiju da izvrši uviđaj.

Vozač oštećene „škode“ odmah je pozvao policiju, koja je u međuvremenu izašla na lice mesta, a da paradoks bude veći, Jaćimović napada vozača sive škode.

Dok se u javnosti često pozivaju na pravdu i odgovornost, današnji događaj otvara pitanje: kako tražiti pravdu, a istovremeno bežati od sopstvenih postupaka?

