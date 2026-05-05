AKTUELNO

Politika

Predsednik Vučić uputio Telegram saučešća povodom tragedije: Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je najdublje saučešće porodicama poginulih i predsedniku Siju Đinpingu.

Tim povodom predsednik Vučić uputio je telegram saučešća sledeće sadržine:

"Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj eksploziji u fabrici vatrometa u Narodnoj Republici Kini.

Srbija i Kina vezane su iskrenim i čeličnim prijateljstvom, koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uveren da će snagom zajedništva prevazići i ovu tragediju.

U ime građana Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i predsedniku Si Đinpingu.

Delimo njihov bol i stojimo uz njih u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz i uspešan oporavak", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Kina

#Saučešće

#Tragedija

#žrtve

POVEZANE VESTI

Politika

DRAGI PRIJATELJU, DUBOKO SAOSEĆAM U TVOM BOLU Vučić uputio telegram saučešća Miloradu Dodiku povodom smrti majke

Politika

Vučić uputio saučešće žrtvama požara i narodu Turske: Naše misli su sa vama

Politika

'DUBOKO ME POTRESLA VEST' Premijer Macut uputio saučešće povodom dve tragedije u Turskoj

Politika

Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti Velizara Đerića

Politika

NAŠE MISLI SU SA PORODICAMA ŽRTAVA! Vučić izrazio saučešće narodu Kine i Si Đinpingu povodom razornog zemljotresa

Politika

VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ERDOGANU POVODOM TEŠKIH SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U TURSKOJ: Narodu Turske upućujem izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima