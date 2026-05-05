Predsednik Vučić uputio Telegram saučešća povodom tragedije: Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je najdublje saučešće porodicama poginulih i predsedniku Siju Đinpingu.

Tim povodom predsednik Vučić uputio je telegram saučešća sledeće sadržine:

"Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj eksploziji u fabrici vatrometa u Narodnoj Republici Kini.

Srbija i Kina vezane su iskrenim i čeličnim prijateljstvom, koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uveren da će snagom zajedništva prevazići i ovu tragediju.

U ime građana Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i predsedniku Si Đinpingu.

Delimo njihov bol i stojimo uz njih u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz i uspešan oporavak", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Са великом тугом и искреним жаљењем примио сам вест о трагичној експлозији у фабрици ватромета у Народној Републици Кини.



Србија и Кина везане су искреним и челичним пријатељством, које се потврђује и у тренуцима радости, али и у тренуцима туге. Наш народ дубоко саосећа са… — Александар Вучић (@predsednikrs) 05. мај 2026.

Autor: S.M.