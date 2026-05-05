'SRBIJA LOBIRA ZA EVROPSKI PUT' Brnabić se uključila iz Danske: Ukrajina inicirala povezivanje zemalja kandidata bez Prištine

Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenata EU i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u našoj zemlji, ali i da se lobira za evropski put Srbije.

Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja.

Uloga nacionalnih parlamenata u proširenju Evropske unije, jedna je od tema konferencije predsednika najviših zakonodavnih tela evropskih zemalja koja se održava u Kopenhagenu.

Danas počinje treća sesija o hibridnim napadima i ulogama nacionalnih parlamenata u takvim okolnostima, kao i o tome kako vratiti poverenje u institucije, naročito u vreme političkih kriza i ratova, ali i razvoja veštačke inteligencije.

Ana Brnabić rekla je za RTS da je važno da učestvujemo na ovakvim konferencijama, kao i da građani vide da se dešavanja u Srbiji ne razlikuju od Evrope i sveta, poput poverenja u institucije, gde je u vreme društvenih mreža teško razdvojiti laži od istine.

"Za Srbiju je važno jer, nažalost, imamo značajan deo političkog blokaderskog spektra koji putuje po svetu i govori neistine o našoj zemlji. Važno je da smo ovde da odgovaramo na pitanja šta se dešava, ali i da lobiramo za naš evropski put", navela je Brnabićeva.

Incijativa Ukrajine o povezivanju država kandidata

Prema njenim rečima, ukrajinska Rada ima inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u EU bolje povezuju, kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate.

"Mnoge države kandidati suočavaju se sa bilateralnim problemima, poput Severne Makedonije, kao i sa skepticizmom, kao što je slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom. Srbija se suočava sa izuzetno nefer stavom prema onome što radimo", kaže Brnabićeva, dodajući da će biti održan i nezvaničan sastanak.

Napominje, takođe, da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje tzv. Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije, u skladu sa međunarodnim pravom.

Govoreći o preporukama Venecijanske komisije za set pravosudnih zakona, Brnabićeva ističe da je Komisija navela da su pojedini raniji predlozi bili bolji, podsećajući da su upravo oni predlagali rešenja koja Komisija sada podržava.

"Blokaderska koalicija je tada bila i protiv toga što Venecijanska komisija sada hvali, ali verujem da će tokom ove nedelje biti dva javna slušanja. Trudiću se da budem i lično prisutna da čujem različita mišljenja i stavove, kako bismo što pre usvojili preporuke Komisije", ističe Brnabićeva.

Dodaje da se nada da će set zakona u skladu sa standardima Komisije biti usvojen pre juna, ali da pre toga sledi još jedna konsultacija sa njom.

Izmene izbornih zakona i glasanje o poverenju Vladi

Komentarišući izmene izbornih zakona, Brnabićeva kaže da će se one naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja, kao i da je plan da budu usvojene do kraja meseca.

"Nadam se da ćemo uskoro dobiti i komentare ODIHR-a o dopunama i izmenama zakona o finansiranju izbornih aktivnosti, na šta čekamo od 13. marta, kao i da ćemo moći ove nedelje da im uputimo na mišljenje i predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije", ukazuje Brnabićeva.

Brnabićeva je dodala da će uskoro u Skupštini biti razmatrana inicijativa opozicije o glasanju o poverenju Vladi, ali da će pre toga razgovarati sa svim zainteresovanim stranama kako niko ne bi bio iznenađen.

"To je politički performans, jer je jasno da onaj ko ne može da obezbedi kvorum i dovoljan broj narodnih poslanika za raspravu o poverenju, odnosno nepoverenju Vladi, nema glasove da Vlada padne. To ćemo omogućiti kako bismo pokazali šta su demokratija i parlamentarizam", zaključila je Brnabićeva.

Autor: S.M.