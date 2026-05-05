IZBORI ĆE BITI TEŠKI, NEKO JE 18 MESECI PRAVIO HAOS U DRŽAVI! Lider SNS Vučević o blokaderskoj opoziciji: Podelili državu, posvađali bake i deke s unucima

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na TS media da je neverovatno kako neko hoće da vodi državu kao što to žele blokaderi, a neće da razgovara.

- Prirodno bi bilo da se blokaderski deo opozicije odazvao na razgovor sa predsednikom. Neverovatno je da neko neće da razgovara,a hoće da vodi državu. Oni ne shvataju koliko je Vučić, pored snage i legitimiteta, u tom viralnom svetu društvenih mreža je atraktivan za mlađe generacije. Kad je pojeo indeks sendvič, mnogo klinaca je otišlo tamo. Zamislite da ja gledam gde Marinika jede pogačice sa čvarcima, pa da kažem da se to zatvori jer je ona tamo jela. Ne znam datum izbora. Za SNS to nije najvažnije pitanje, već da shvate građani o čemu se glasa - između političara Đokića i predsednika Vučića. Oni se malo kandiduju, malo potiru. Oni u sopstvenim redovima vežbaju lustracije. Oni bi da zabrane i taksiste, radnike, trgovce. Vrlo je važno šta oni nameću - rekao je Vučević.

Istraživanja po pitanju izbora su, kako je rekao Vučević, bitna, jer je važno kako ljudi razmišljaju o napretku države, šta su najveće zamerke političarima.

- Ima važnijih podataka od rejtinga, ali ona nisu dovoljna. Mislim da će biti teški izbori jer je neko prethodnih 18 meseci pravio haos u državi. Prosut je jedan za trag koji pokušava da podeli društvo. Posvađali su bake i deke sa unucima, podelili zbornice među profesorima da li da se ide na nastavu, oni su napali državu u njenoj suštini. Napali su ključne stubove društva. Ključni dobošar svega što su radili su medijske platforme u rukama Šolaka. Nesporno je da smo u izbornoj godini - naglasio je Vučević.

Autor: Pink.rs