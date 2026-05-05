Dačić u Novom Pazaru, na svečanom otvaranju obnovljene Altun-alem džamije stare 5 vekova poručio: Mir i razumevanje su ključ!

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas, u ime predsednika Vlade Republike Srbije, obeležavanju pet vekova postojanja i svečanom otvaranju obnovljene Altun-alem džamije u Novom Pazaru, uz poruku da ovaj verski objekat treba da bude mesto susreta, razumevanja i mira, kako za vernike tako i za sve druge ljude.

„Pet vekova trajanja jednog verskog objekta je svedočanstvo da smo svi deo jednog nasleđa, ne samo Novog Pazara, već i cele Srbije. Važno je da čuvamo svoju prošlost i da je odgovorno prenosimo budućim generacijama. Ona je dokaz da Srbija poštuje i neguje svoju versku i kulturnu raznolikost, kao i da razume značaj svakog njenog dela“, rekao je Dačić i dodao da Altun-alem džamija, čija je obnova većim delom finansirana iz budžeta Republike Srbije, treba da bude mesto iz kojeg će se propovedati mir, bratstvo i zajednički život, što je bitno za stabilnost i za razvoj cele naše zajednice.

Istakavši da je saradnja sa Islamskom zajednicom od velikog značaja za očuvanje društvene stabilnosti i poverenja, Dačić je naglasio da je Srbija opredeljena da obezbedi mir, stabilnost i sigurnost za sve građane, bez obzira na njihovu veru ili nacionalnu pripadnost.

„Upravo u tome vidimo našu najveću snagu, u tom zajedništvu, međusobnom poštovanju i razumevanju. Dijalog koji gradimo mora biti otvoren, iskren i trajan, jer samo tako možemo živeti zajedno i možemo zajedno odgovoriti na izazove vremena u kojem živimo“, rekao je Dačić.

Ministar Dačić je, takođe, istakao da se u proteklim godinama, u saradnji sa muftijom i predstavnicima Islamske zajednice u Vladi Srbije, intenzivno radilo na promociji policijske profesije među pripadnicima ove zajednice i njihove veće zastupljenosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Sa velikim ponosom mogu da kažem da smo sa muftijom i vašim predstavnicima u Vladi Republike Srbije razgovarali više puta da podstaknemo što veći broj pripadnika islamske vere da se prijavljuju da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji. Ovo je naša zajednička država, nemamo bliže jedni drugima i to svako od vas dobro vidi, širom naše zemlje“, istakao je ministar koji se zahvalio muftiji i pripadnicima Islamske zajednice na podršci koju su mu uputili za brzo ozdravljenje.

Izaslanik predsednika Republike Srbije Milorad Veljović izjavio je da mu je čast što je prisustvovao ovom istorijskom događaju i istakao da je ovo jedan od bisera kulture u Novom Pazaru.

„Nije ovo laka sredina. Nije lako uspostaviti odnose koji danas vladaju u ovoj državi. Znam, a verovatno i ministar unutrašnjih poslova, koliko je država na čelu sa predsednikom Vučićem učinila za ovaj kraj, ali lično mislim da je to tek početak. Danas je Novi Pazar najmlađi grad u Evropi. A ta mladost negde treba da radi. Zahvaljujući Vladi Srbije, a pre svega predsedniku države Aleksandru Vučiću, ovaj kraj će tek doživeti svoj procvat.

Buduća brza saobraćajnica do Novog Pazara i auto-put preko Duge Poljane, mislim da će stvoriti uslove da ovaj kraj turistički bude jedan od najznačajnijih“, rekao je Veljović i dodao da bi predsednik Vučić uskoro trebalo da dođe u Novi Pazar.

Predsednik Mešihata i muftija za Sandžak Mevlud Dudić izrazio je zahvalnost i posebno poštovanje izaslaniku predsednika Republike Srbije, potpredsedniku Vlade Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, koji je sa svojim saradnicima došao na ovu veliku manifestaciju.

„Povodom obeležavanja 500 godina Altun-alem džamije i završetka radova na njenoj rekonstrukciji, restauraciji i obnovi, upriličene su dvodnevne manifestacije među kojima je i ova, zbog koje smo se i okupili - zvanično proglašenje ponovnog otvaranja božije kuće koja postoji već pet vekova ili pola milenijuma“, poručio je muftija Dudić.

Muftija Dudić uputio je poruku, kako je rekao, onima koji misle da se snaga ogleda u sili i oružju, da je istinska snaga u suzdržanosti i strpljenju, istinska hrabrost u dijalogu, zajedništvu, kao i spremnosti da se izabere mir onda kada je to najteže.

„Našoj generaciji pripala je posebna čast da predvođeni Mešihatom Islamske zajednice u ovoj državi u saradnji sa Gradom Novim Pazarom i uz podršku najviših državnih institucija, Vlade Republike Srbije i predsednika ove države, ovoj lepotici vratimo njen puni sjaj. Vraćen joj je izgled dostojan njenog značaja. Posebno smo sretni što je poslednja obnova ove džamije premostila sve naše podele, ujedinila nas i postala zajednička vrednost svih građana Republike Srbije“, istakao je muftija Dudić.

Autor: A.A.