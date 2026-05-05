Ambasada Kine reagovala zbog laži u 'Utisku nedelje': Pozivamo da prestanu sa širenjem netačnih informacija

Kineska ambasada protestovala je zbog laži iznetih u "Utisku nedelje."

"Nedavno je jedna televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi."

"Ambasada Kine u Srbiji izražava snažno nezadovoljstvo i osudu protiv toga. Pozivamo pojedine medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija."

"Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnji između naših dveju zemalja, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije," navodi se.

