'NI TADA MI SE NIJE SVIĐALO NJEGOVO LICE' Vučić o Đokiću: On je neko ko voli slavu i ko voli moć, ovako je izabran

Predsednik Vučić kritikovao je Đokića zbog njegovog odnosa prema dijalogu i obrazovanju, naglašavajući razočaranje njegovim postupcima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Vladan Đokić neko ko voli slavu i moć, kao i da je razočaran Đokićevim odnosom prema dijalogu.

- On je neko ko voli slavu i ko voli moć, a neka ljudi sami procene. Ja sam veoma razočaran njegovim odnosom prema dijalogu, njegovim odnosom prema državi, njegovim odnosom prema, studentima koji drugačije misle, njegovim odnosom prema obrazovanju, njegovom neposvećenošću, neradom. A naravno, na ljudima je da to procene. Oni su ljudi favoriti, oni imaju 4 miliona nalepnica, mi stvarno ne možemo nalepnicama da odgovorimo - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto je SNS izabrao Đokića za rektora, predsednik je rekao da mu se ni tada, kako je naveo, "nije sviđalo njegovo lice".

- Izabran je, kao kad je biran Nenadić, došla su dvojica ministara koja su rekla 'evo mi ti garantujemo za to i to da to je pravo pitanje' i ja im kažem, sad ću da vam otkrijem i taj detalj ja kažem dvojici svojih prijatelja 'nimalo mi se ne dopada njegovo lice' jer ja umem da čitam lica ljudi, dovoljno sam iskusan, ali ako vi kažete da će da vodi računa o interesima države privatno mi ni za šta ne treba - otkrio je Vučić.

On je naglasio da se ne plaši zatvora.

- Rekao sam spreman sam da idem u pritvor nemam problem sa tim, ja se tih čuda ne plašim kad čovek ima ideju, kad čovek veruje u nešto dobro dobro to da li ćete da me smestite u dva kvadrata ili 14 kvadrata, potpuno mi je svejedno, rasturiću vas iz ta dva kvadrata, uništiću vas ne možete mi zabraniti da pišem, ne možete mi zabraniti da dišem, uništiću vas, kad tad ću izaći, razoriću vas potpuno, takvim ljudima ne možete ništa - poručio je Vučić.

Autor: A.A.