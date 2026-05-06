'ONI ZNAJU DA SMO ISTORIJSKI NAROD' Aleksandar Vulin za Pink o odnosima Srbije i Kine: Kada kažu 'ČELIČNO PRIJATELJSTVO', to nije fraza, već zvanična kategorija odnosa koja označava visok stepen poverenja (VIDEO)

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin gostovao je u jutarnjem programu televizije Pink gde je govorio o svim aktuelnim temama važnim za Srbiju.

On se na samom početku osvrnuo na odnose Srbije i Kine, kao i na nedavno predavanje koje je održao na Univerzitetu u Šangaju.

- Velika mi je čast bila što sam mogao da predajem studentima Fudan univerziteta. To je jedan od najstarijih i najprestižnijih univerziteta u Kini, koji se ubraja među tri najbolja u Šangaju. Zaista je velika čast kada predstavnik jedne male zemlje, kakva je Srbija, ima priliku da govori na takvom mestu. Mi često zaboravljamo da nas u Srbiji nema ni sedam miliona. Onda odete u Šangaj, grad koji ima više desetina miliona stanovnika, i tamo predajete na tako velikom univerzitetu. Ipak, poštovanje koje Kinezi gaje prema Srbiji ne meri se brojnošću niti geografskom veličinom - rekao je Vulin i dodao:

- Srbi su narod koji je više prisutan na istorijskoj nego na geografskoj mapi sveta, i Kinezi to veoma cene. Oni znaju da smo istorijski narod. To poštovanje se, nažalost, pokušava narušiti kroz pojedine medijske nastupe. Kineska ambasada je reagovala na jednu emisiju u kojoj su iznete neosnovane tvrdnje. To nije novo - od početka saradnje sa Kinom postoje konstantni napadi: kineski investitori se optužuju za zagađenje i eksploataciju, dok se to ne ističe kod drugih - rekao je Vulin.

Vulin dodaje da je Kina u našu zemlju uložila preko sedam milijardi evra bez bilo kakvih političkih uslovljavanja.

- Železara Smederevo je dobar primer. Prethodni vlasnici su je ostavili sa ogromnim dugovima, a onda je došao kineski investitor i obnovio proizvodnju. Danas je to jedan od najvećih izvoznika u Srbiji. Slično je i sa slučajem Linglonga. Kada su uvedene američke sankcije, naša država je morala brže i jasnije da reaguje, da proveri činjenice i zaštiti investitora ako radi u skladu sa zakonom. Kina je u Srbiju uložila više od sedam milijardi evra, bez političkih uslovljavanja. Nijednom nisu tražili promene zakona ili političke ustupke. Zato je važno da se istina zaštiti - rekao je Vulin i dodao:

- Kineska diplomatija koristi precizan jezik. . Takav status imaju, na primer, i odnosi Kine i Pakistana. Srbija je u tom smislu veoma visoko pozicionirana - rekao je Vulin.

Kada je reč o vanrednim izborima, smatra da nema potrebe da se oni održe, ali da je rekonstrukcija Vlade moguća.

- Kada je reč o unutrašnjoj politici Srbije, smatram da nema potrebe za vanrednim izborima. Institucije funkcionišu i postoji stabilna parlamentarna većina. Rekonstrukcija Vlade je moguća, ali izbori nisu neophodni - rekao je Vulin.

Vulin ističe koliko je važna činjenica da je Srbija jedna od retkih zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji, te da je najbitnije da vodimo računa o sopstvenim interesima.

- Srbija istovremeno razvija odnose i sa Evropskom unijom i sa drugim globalnim akterima. To je prirodno. Veliki investitori privlače jedni druge. Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, možda bismo kratkoročno dobili pohvale, ali bismo dugoročno platili visoku cenu, posebno u energetskom sektoru. Zato je važno voditi računa o sopstvenim interesima - rekao je Vulin.

On se osvrnuo i na slučaj Generalštab, te istakao da je potrebno naći adekvatno rešenje kako bi se sačuvalo sećanje na istoriju, ali i našla nova namena za taj objekat.

- Što se tiče Generalštaba, ne može ostati u ruševinama u centru Beograda. Potrebno je pronaći rešenje koje će sačuvati sećanje na istoriju, ali i omogućiti bezbednost i funkcionalnost tog prostora. Srbija, na žalost, nema dovoljno razvijenu kulturu sećanja kada je reč o NATO agresiji - rekao je Vulin.

Autor: Iva Besarabić