BRNABIĆ OSUDILA LAŽI 'NOVE': Traže alibi za izgubljene izbore i pritisak EU na Srbiju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom sramnih navoda na naslovnoj strani opoziciono-blokaderske Nove.

- Zbog svih građana Republike Srbije želim jasno da osudim neistine koje je NOVA objavila na svojoj naslovnoj strani. Naime, Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a koja je formirana u skladu sa najvažnijom ODIHR preporukom, ima pristup: (1) kompletnom biračkom spisku, (2) svim matičnim knjigama (rođenih, preminulih i venčanih), (3) evidencijama prebivališta i (4) evidencijama koja se tiču državljanstava. Lično sam radila na ovome, zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kancelarijom za IT i e-Upravu. Članovi ove Komisije dobili su pristup elektronskom servisu (e-ZUP) kojim im se omogućava uvid u sve ove baze podataka. Želim da zahvalim svim članovima ove Komisije koji svoj posao shvataju ozbiljno i ne žele politizaciju, već im je cilj ispravljanje eventualnih napravilnosti u biračkom spisku. Plasiranje ovakvih lažnih vesti ima dve svrhe. Jedna je održavanje alibija za eventualni neuspeh na izborima da birački spisak nije sređen. Druga, još strašnija, je za spoljnu upotrebu – da ubedi EU da vlast ne sprovodi reforme, već ih „fingira“ i time nastavak pritisaka na EU da se Srbija i njeni građani kazne. A istina je da upravo oni koji sve reforme sabotiraju i otežavaju, svakodnevno kukaju da se reforme ne sprovode. Sprovode se – uprkos blokaderskoj šizofrenoj politici koja može da se sumira u frazi „što gore, to bolje“ - navela je Brnabićeva u svojoj objavi na Iksu.

Zbog svih građana Republike Srbije želim jasno da osudim neistine koje je NOVA objavila na svojoj naslovnoj strani. Naime, Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a koja je formirana u skladu sa najvažnijom ODIHR preporukom, ima… pic.twitter.com/hSnzPtwxsD — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. мај 2026.

Autor: Pink.rs