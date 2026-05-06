'VRŠITE DUŽNOST SA IZUZETNOM POSVEĆENOŠĆU I ZALAGANJEM' Vučić čestitao Dan Garde Vojske Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima Garde 6. maj - Dan jedinice i naveo da rezultati koje postižu, često i u najsloženijim uslovima, nedvosmisleno potvrđuju da Garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije.

"Nastavljajući bogatu i slavnu tradiciju srpske Gvardije dugu gotovo dva veka, vršite dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem. Angažovanjem u izvršavanju najodgovornijih zadatka, pripadnici Garde svakodnevno demonstriraju visok nivo obučenosti, discipline i operativne sposobnosti", navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Istakao je i da su njihovi rezultati prepoznati kroz brojna priznanja i odlikovanja, ali i kroz poverenje koje im se ukazuje, čime dokazuju da samo najbolje jedinice Vojske Srbije mogu biti nosioci najviših državnih odličja.

"Svesna značaja i uloge Garde, država nastavlja da ulaže u njeno jačanje kroz kontinuirano opremanje savremenim sredstvima i opremom, unapređenje uslova rada i životni standard pripadnika Garde, kao i kroz intenzivnu realizaciju obuke i vežbi u cilju daljeg jačanja operativnih sposobnosti i spremnosti jedinice.

Želim da vam današnji dan i krsna slava budu podstrek za dalji profesionalni razvoj, siguran da ćete i ubuduće na jednako odgovoran način izvršavati postavljene zadatke, razvijati operativnu sposobnost svoje jedinice i nastaviti da doprinosite uspešnom stvaranju moderne i funkcionalne Vojske, jer snažna Garda čuva ugled ne samo Vojske Srbije, već i celokupne države", rekao je on.

Dan Garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić

