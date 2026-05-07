Đurić sa Kudratovim: Beograd i Taškent mogu biti most saradnje između Centralne Azije i Evrope

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je danas u Taškentu sa ministrom investicija, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovim o unapređenju partnerstva u domenu ekonomske i privredne saradnje dve zemlje.

Govoreći o značajnom napretku Uzbekistana u prethodnom periodu, Đurić je istakao da je Srbija opredeljena za unapređenje saradnje kroz konkretne projekte i inicijative.

Šef srpske diplomatije je poručio da Beograd i Taškent mogu biti most saradnje između Centralne Azije i Evrope i spona ka trećim tržištima.

Ministar je ukazao na to da će niz bilateralnih sporazuma, potpisanih tokom prošlogodišnje posete predsednika Aleksandra Vučića Uzbekistanu, konkretno doprineti jačanju saradnje u oblastima ekonomije, poljoprivrede, turizma, trgovine, IKT industrije i digitalnih tehnologija.

Đurić je ukazao na postignute rezultate u oblasti ekonomije u prethodnoj deceniji, kako na unutrašnjem planu, tako i u međunarodnoj areni na polju ekonomskih pokazatelja.

Šef srpske diplomatije osvrnuo se i na susret sa predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim koji ga je upoznao sa napretkom te zemlje u prethodnim godinama, a koji je danas vidljiva komparativna prednost te zemlje u ovom delu sveta, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Đurić je poručio da postoji značajan potencijal za jačanje poslovnih veza dveju zemalja i uputio poziv uzbekistanskim kompanijama da investiraju u Srbiji.

Razgovarano je i o narednim koracima kada je u pitanju početak rada Međuvladine komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju, kao i o iniciranju pregovora za usaglašavanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje.

Ministar Đurić obišao je i Tehno-park u Taškentu i upoznao se sa kapacitetima ovog tehnološkog kompleksa i IT haba, koji ima važnu ulogu u razvoju inovacionog ekosistema Uzbekistana.

Autor: Pink.rs