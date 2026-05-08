SKANDALOZNO! Ovo je odgovor predstavnika 'blokadera' na pitanja u vezi sa Srbijom (VIDEO)

Da "blokaderi" nemaju plan i program nije nikakva novost, ali oni to neprestano potvrđuju, nadajući se da će uprkos tome dobiti podršku glasača na budućim izborima.

To potvrđuje odgovor "blokadera" na pitanje novinarke da pojasne svoju politiku, odnosno da li su proevropski orijentisani ili su bliži Rusiji i Kini...

- Mi uopšte ne želimo da ulazimo u to. Žele da nam stave razne etikete, kao da mi ne znamo kakvi smo - rekao je predstavnik pomenutog pokreta.

Time je ponovo stavio do znanja glasačima da od "blokadera" ne mogu da dobiju konkretne odgovore na jasna pitanja, ali i da im je budućnost Srbije nebitna, jer nemaju stav ni o Evropskoj uniji niti o odnosima Srbije sa Kinom i Rusijom.

