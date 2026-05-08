SRBIJA GAZI NAPRED! Vučić poručio da smo SPREMNI ZA VELIKA DELA: Uspećemo zajedničkim napornim radom! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon potpisivanja ugovora o izgradnji saobraćajnice "Vožd Karađorđe", ističući važnost zajedničkog rada na realizaciji velikih projekata i daljem razvoju Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon potpisivanja istorijskog ugovora o izgradnji saobraćajnice "Vožd Karađorđe" i istakao na koji način ćemo uspeti da iguramo veliki projekat kakav je Ekspo 2027 i Srbiju uvedemo u jedno potpuno novo doba.

- Zajedničkim napornim radom uspećemo da guramo Srbiju napred - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo, u Beogradu je juče sa kineskom kompanijom "Šandong" potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", dužine oko 83 kilometara, a potpisivanju dokumenata prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

Prema podacima Koridora Srbije projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

