Petrov: Za Srbiju važno da pravosudne zakone uskladi sa mišljenjem Venecijanske komisije zbog EU puta

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je danas da je za Srbiju veoma važno da izmene seta nedavno usvojenih pravosudnih zakona uskladi sa preporukama eksperata Venecijanske komisije (VK), zbog "politike uslovljavanja" od strane Evropske unije (EU).

Venecijanska komisija se izjasnila o izmenama zakona o pravosuđu

Petrov smatra da bi, ukoliko Srbija ne usvoji sve preporuke VK, Evropska komisija (EK) bila rezolutna i oduzela bi sredstva Srbiji iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

- To je moje iskustvo iz 2021. kada smo dobili skoro skroz pozitivno mišljenje VK sa ustavnim amandmanima. Tada je po poslednji put otvoren jedan klaster na evropskom putu. Tada je VK rekla da smo uradili sve kako treba, izuzev što je po njima bilo bolje da vrhovnog tužioca nema u Visokom savetu tužilaštva. Očekujem da, ukoliko usvojimo sve preporuke, onda nećemo imati problem sa EK - rekao je on za K1 televiziju.

Petrov je podsetio da će danas biti poslat nacrt izmena pravosudnih zakona, u kojem je Ministarstvo pravde, po preporukama VK, ostavilo nekoliko alternativnih rešenja, o kojima će sa ekspertima VK razgovarati i doći do najboljeg rešenja.

- To je jedan tekst koji je napravljen kao nacrt izmena zakona ali u nekim stvarima sa nekoliko alternativa. Očekujem da će posle razgovora sa članovima VK, gde će oni pogledati ta rešenja i alternative, biti rečeno "ova rešenja ispunjavaju preporuke a ova rešenje ne ispunjavaju". Očekujem da ćemo posle dodatnih razgovora sa njima biti potpuno načisto -naveo je on.

"Sve se radi jako brzo"

Petrov je istakao da se u ovom procesu sve radi jako brzo zato što je evidentno da nema vremena da se sprovodi opsežna javna rasprava koja bi verovatno dovela u pitanje i same preporuke Venecijanske komisije.

Naveo je da je mišljenje koje je izdato i objavljeno na sajtu, urgentno mišljenje VK zasnovano na radu pojedinih eksperata, ali da ono nije pravno perfektuirano, odnosno ono nije još uvek stupilo u dejstvo jer je potrebno da bude ili primljeno k znanju ili na neki način usvojeno.

Petrov je kao opciju naveo i da se mišljenje VK značajno promeni kada Ministarstvo pravde pošalje nove nacrte i obavi dodatne razgovore sa članovima VK, a potencijalno, kako je dodao, neke od preporuka mogu i "nestati".

- Prema izjavama naših političkih predstavnika, cilj je da sve preporuke budu usvojene. Da li će one sve biti usvojene i da li je tekst koji se danas šalje VK tog kapaciteta, odnosno da li je urađeno sve, ostaje da vidimo - rekao je Petrov.

Dodao je da je nejasno zbog čega opozicija ne učestvuje u izmenama pravosudnih zakona, kada su ih sami kritikovali.

Osvrćući se na to što je Društvo sudija Srbije (DSS) odbilo da prisustvuje javnom slušanju povodom izmena pravosudnih zakona zbog toga što, kako su naveli, u ovoj fazi pristupanja izmenama nisu ispunjeni uslovi za suštinsku, transparentnu i inkluzivnu stručnu raspravu o pitanjima od izuzetnog značaja za funkcionisanje pravosuđa i nezavisnost sudstva, Petrov je rekao da se ne slaže sa tim zato što su u pitanju veoma kratki rokovi i istakao da bi svako ko je u materiji trebalo da učestvuje u ovom procesu.

- Nije ovde reč o procesu koji sada počinje, već o procesu u kojem bi mi trebalo da 100 odsto usvojimo preporuke Venecijanske komisije, kako bismo nastavili naš evropski put bez ozbiljnijih zastoja. Zar to nije u interesu svakoga ko je zainteresovan za poštovanje evropskih principa i vrednosti u Srbiji? DSS je trebalo da pomogne i učestvuje u ovom procesu - naveo je Petrov.

Autor: D.Bošković