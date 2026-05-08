DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: 9. MAJ VAŽAN DATUM – DA SE ZLO VIŠE NIKADA NE PONOVI

Povodom 9. maja, Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, Jagodinu su danas posetili zamenik ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Konanihin i deca iz Rusije, koja pohađaju Rusku školu u Beogradu.

Dve delagacije obišle su Rusko groblje u Jagodini gde je sahranjeno 1170 crvenoarmejaca tokom oslobođanja Jagodine i centralnog dela Srbije

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: DA SE ZLO NIKADA VIŠE NE PONOVI

Član Gradskog veća zadužen za privredu, budžet i investicije i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma podsetio je da deca iz Srbije i Rusije na ovaj dan tradicionalno okupljaju da bi simbolično očistili i sredili prostor u Memorijalnom parku “Rusko groblje”, jer je to jedan od načina da se pokaže prijateljstvo Rusije i Srbije, Rusije i Jagodine, dece Jagodine i dece Rusije. !Za nas je 9. maj važan datum. Tada je fašizam nestao, zahvaljujući Crvenoarmejcima, našoj braći Rusima, zahvaljujući srpskim vojnicima koji su učestvovali u tom ratu. Za nas je takođe važno da se ovaj datum obeležava svake godine, kako bismo se podsetili šta je svet prošao u Drugom svetskom ratu, u kome je na desetine miliona ljudi izgubilo život i da bismo poslali poruku da to zlo više nikada ne ponovi nigde u svetu”, rekao je Dalibor Marković Palma.

200 RUSKIH PORODICA U JAGODINI

Dalibor Marković Palma ocenio je da su građani Rusije Jagodinu prepoznali kao bratski grad, što najbolje pokazuje da se u poslednjih pet godina u ovaj grad doselilo 200 porodica iz Rusije.

USKORO BRANIMLJENJE JAGODINE SA DVA RUSKA GRADA

Dalibor Marković Palma je dodao da je njegovom ličnom i prijatelju Jagodine, Aleksandru Konanihinu, koji je čest gost grada na Belici, predložio da se preseli da u Jagodinu, jer je ona “oaza mira, turizma, lepe prirode, u šta se, kako je naveo, Konanihin i sam uverio. “Jagodina će uskoro sa dva ruska grada da potpiše i sporazum o bratimljenju. Zahvaljući, naravno, Ruskoj federaciji i našim prijateljim iz ambasade koji nam pomažu u svemu tome. Dodao bih da je u holu Kulturnog centra u Jagodini od danas do 22. maja otvorena izložba posvećena Crvenoarmejcima. Ponavljam, svake godine ćemo, na razne načine, da podsećamo na ono što je najveće zlo savremenog doba, a to je fašizam – zaključio je Marković.

ALEKSANDAR KONANIHIN: JAGODINA RUSIMA DRUGA OTADŽBINA

Zamenik ambasadora Ruske Federacije Aleksandar Konanihin izrazio je svoje duboko poštovanje i zahvalnost rukovodstvu grada Jagodine i Republike Srbije, ali i čitavom srpskomu narodu na pažniji i sećanju na ruske i srpske vojnike, izginule u borbi za slobodu, a potom dodao: “Za nas to neverojatno bitno. Svaka ruska porodica u Drugom svetskom ratu izgubila je po nekoliko članova. Od 10 članova moje porodice, kući se vratilo samo dvoje. Zamislite koliko je to teško?! Ovde Srbija deli sa nama našu bol. I nama je drago i prijatno da vidimo pažnju i poštovanje prema ruskim vojničkim grobovima. Svaka čast srpskomu narodu! To je ozbiljno, veoma ozbljno. Pomoć koju smo mi pružali kroz čitavu istoriju, ovde nije zaboravljena, dok se tamo uništavaju ruski grobovi. I to je potvrda koliko smo bliski narodi. I nije slučajno da smo u dva svetska rata bili na istoj strani. I to nije slučajno. Živela Srbija!

SARADNJA NA SVIM NIVOIMA

Konahin je dodao je veoma vezan za Jagodinu, u koju je počeo da dolazi pre 17 godina, jer se sprijateljio sa Draganom Markovićem Palmom.

-Više puta sam dolazio. Imali smo zajedničke projekte. Sa njegovim sinom Daliborom saradnju smo podigli na viši nivo. Saradnja je mnogo ozbiljnija i, rekao bih, sistemtska. Gradu Jagodini obezbedićemo veze sa ruskim političkim strankama, započećemo kulturnu saradnju na ozbiljnom nivou, a potom i saradnju na polju ekonomije. Cilj nam je da poboljšamo nivo u života građana Jagodine. A sve je to zbog sećanja i odnosa građana Jagodine prema našim borcama koji večno “spavaju” kod vas – poručio je Konanihin i dodao da Rusi Jagodinu prepoznaju kao svoju otadžbinu. Tako. Osetili su tu bratsku, podrašku i bratsku saradnju građana jagodine. I zato su došli baš ovde u najlepši grad u Srbiji. Mi to podržavamo. Daj Bože da oni ovde imaju drugu otačbinu. Imaju drugu otačbinu svakako.

ZAJEDNIČKA AKCIJA RUSKE I SRPSKE DECE

Deca iz Rusije i đaci jagodinske OŠ “Boško Đuričić” zajedno su sređivala Spomen-park “Rusko groblje” Najbolji đaci Ruske škole iz Novog Beograda danas su učestvovali u tradicionalnoj akciji čišćenja Spomen-parka “Rsuko groblje”, obišli turističke atrakcije grada Jagodine i družili se.