Miloš Jovanović 'odjavio' 'studentsku listu': Javno priznao da neće podržati blokadere (VIDEO)

Miloš Jovanović, predsednik Novog DSS-a, rekao je, gostujući na N1, da neće podržati studentsku listu na predstojećim izborima.

Voditeljka ga je upitala da li postoji šansa, ukoliko izbori budu 12. jula, da Novi DSS promeni stav, da se na neki način priključi, na primer, nekom opozicionom korpusu, ili da donese odluku da podrži studentsku listu zbog referendumske atmosfere. ​

- Pa ja mislim da ne. Zaista ne. Prvo, ljudi smo, ozbiljni smo ljudi. Znači strategija se ne menja na svaka dva-tri meseca jer vetar duva ovako ili onako. Mislim, prosto, to je tako - kazao je Jovanović.

- Zašto bih pored svoje stranke, podržao njihovu? Neću da dozvolim da neka moja suštinska i stranačka politička opredeljenja ostanu prećutana - istakao je Jovanović.

