Vulin na Paradi pobede na poziv Putinove administracije

Na poziv Administracije predsednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina, Aleksandar Vulin, predsednik Pokreta socijalista, prisustvovaće Paradi Pobede u Moskvi, koja se održava povodom 81. godišnjice pobede nad Trojnim paktom.

Vojna parada na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu održaće se 9. maja u Moskvi.

Parada Pobede u Moskvi jedan je od najvažnijih simbola očuvanja istorijskog pamćenja i poštovanja prema onima koji su se borili protiv fašizma i dali svoje živote za slobodu.

