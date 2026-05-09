'Očekujem reakcije evropskih lidera' MRDIĆ O 'VRATIMA HRVATSKE' U JASENOVCU: Šalje se ustaška, nacistička i fašistička poruka

Odluka hrvatskih vlasti da upravo u Jasenovcu pokrenu projekat izgradnje spomen-obeležja pod nazivom „Vrata Hrvatske“ izazvala je burne reakcije i otvorila novu raspravu o odnosu prema istoriji, žrtvama i simbolici mesta koje je ostalo jedno od najmračnijih stratišta Drugog svetskog rata.

Prema pisanju hrvatskih medija, povelja o početku izgradnje potpisana je 1. maja, povodom 31. godišnjice operacije „Bljesak“, koja se u Hrvatskoj obeležava kao vojno-redarstvena akcija oslobođenja Jasenovca.

- Hrvatska šalje jasnu poruku da se oni ne stide Jasenovca, nego se ponose zločinima. Svako normalan u svetu će da osudi zločin, koncentracioni logor, a oni šalju poruku inata. Briga ih što su Srbi stradali, šalju ustašku, fašističku i nacističku poruku. U hrvatskoj se deo stanovništva gadi svega što se dešava - rekao je Mrdić.

Nisu svi Hrvati ustaškog opredeljenja, ali se bojim da veći broj stranaka tamo može da podrži, a bojim se, zbog svega ovoga, može doći do pobune, rekao je Mrdić.

- Je li Hrvatska pripada NATO-u, zašto oni to ne osude? Nadam se da će veći broj lidera evropskih osuditi ovo, jer ako pripadate jednoj svetskoj organizaciji, jedna članica ovo ne sme da radi - kaže Mrdić.

Kako Hrvatskoj da se dopusti ovo? - dodao je potom.

Autor: D.Bošković