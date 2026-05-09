'PRED NAMA SU ODLUČUJUĆI IZBORI, ILI IDEMO U BUDUĆNOST, ILI SE VRAĆAMO U PROŠLOST'! Vučić poručio narodu u Šidu: Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada i da im pokažemo koliko volimo Srbiju! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je boravio u opštini Šid, gde je obišao porodicu Bulatović, a sastanku su prisustvovali i drugi viđeniji domaćini iz mesta.

Nakon razgovora sa okupljenim domaćinima, predsednik je prisustvovao osveštavanju krsta postavljenog u Parku prirode Mali Bosut, gde je obred služio vladika Vasilije. Potom je predsednik obišao 10 štandova lokalnih udruženja iz opštine Šid, na kojima izlagači predstavljaju domaće proizvode.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića

- Dragi narode, pre svega da vam se zahvalim što ste me toliko čekali, izvinite zbog toga. Za sve ono što smo radili, drugi su zaslužni, a za sve što nismo, ja sam kriv, niko drugi. U pravu su oni koji kažu "Nemoj nas da pitaš, pitaj Vučića". Reći ću vam nekoliko stvari koje ćemo narednih dana uraditi. Izalzimo sa mašinama za 3-4 ili 5 dana najkasnije i uradićemo u potpunosti put Vašica-Batrovci. Da ne bude da su dali samo ljudi iz opštine, dato je i iz Beograda. Ponosan sam što sam prvi predsednik koji je obišao Batrovce, ali moraću obići i sva okolna mesta, ali ćemo da radimo sada ono što sam obećao Moroviš-Višnjićevo-Bosut put. Nisam obećao, jer ne znam koliko košta, ovo je ogroman novac, skoro 10 miliona evra, reč je o ogromnim parama - rekao je Vučić.

On se još jednom podsetio priče o Lipić Slavku koji je od Tita tražio put, pa je završio na Golom otoku.

- Mi ćemo gledati da vam uradimo tih skoro 12 kilometara puta, iako se sa tim mučimo mnogo, mnogo je to para, ali ćemo time Jamenu koja je najistureniji deo Srbije ka Hrvatskoj i BiH, da napravimo i uradimo nešto za ljude koji su branioci otadžbine tamo gde to nije jednostavno i lako. Možda je potrebno mesec, možda mesec i po dana, ali sve o čemu ste razmišljali godinama biće urađeno. Uradićemo kompletnu rekonstrukciju OŠ "Branko Radičević", to je 4,6 miliona evra u Šidu, hoćemo da naša deca imaju najmoderniju školu, a neću da obećam, ali ćemo da probamo da uradimo nešto oko bazena u školi "Sremski front"

Predsednik je potom dodao da će fokus države u narednom periodu biti na dovođemnju investitora u ovaj kraj.

- Moramo da završimo industrijsku zonu i dovedemo makar jednog ozbiljnog investitora. Jedan veliki investitor u Šidu menja sve, onda će ljudi da se zaposle, posebno žene i onda će sve biti drugačije i lakše. Moramo da radimo cevovode, mnogo toga, ali kada budete videli našu odlučnost i kako smo napali ove putne pravce, znam da ćete imati vere i poverenja u svoju Srbiju - rekao je predsednik okupljenima.

- Mogli ste da vidite da deca od 18 i 19 godina znaju bolje od onih koji su obrazovaniji, školovaniji. Mi moramo da brinemo o toj deci, da im pružimo obrazovanje, školovanje, a onda će bolje da cene roiditelje, bake, deke... Nauči od onih koji su gradili zemlje. Pred nama su uskoro odlučujući izbori, izbori za budućnost Srbije, koji će reći hoćemo li u budućnost ili u prošlost - rekao je Vučić.

Daću sve od sebe da Srbija nastavi put u budućnost, MMf predviđa najveću stopu rasta za 2027. godinu za našu SRbiju. To imamo zahvaljujući vama, građani. U Šidu očekujemo ubedljivu pobedu, samo 60 plus dolazi u obzir! - rekao je predsednik potom.

Obilazak štandova

Predsednik obilazi štandove na kojima članovi 10 udruženja iz opštine Šid izlažu svoje proizvode, od prehrambenih proizvoda, preko onih praktičnih koji se koriste u domaćinstvima, pa sve do umetnina.

- Sve vam je mnogo lepo, je li ovo domaće sve? E, taman je sad, posebno slanina, to ovi iz grada ne znaju, divno izgleda sve, sve najbolje vam želim - rekao je predsednik obilazeći štanda sa proizvodima domaće kuhinje ovog kraja.

- Kažu ljudi "ti si prvi predsednik koji je došao u Batrovce", a ima jedna priča istinita, kako se zove onaj čovek što je od Tita tražio put. Rekao mu je "Dragi druže Tito, ti nam ovde put izgradi, inače odosmo svi u bosanske šume", brzo je završio na Golom otoku - u šali je rekao predsednik, koji je objasnio građanima da će uskoro mašine krenuti sa radovima na novim putevima.

- Biće put kao nov, kao najbolji putevi za Formulu 1 - poručio je predsednik.

Iako su predsedniku lokalni proizvođači darivali rakiju, razne prehrambene proizvode, predsednik se najviše obradovao brošurama, poručivši da te stvari voli najviše, jer iz njih može mnogo da nauči.

- Hvala vam mnogo, sve najbolje vam želim - poručio je predsednik okupljenim domaćicama.

Predsednik je potom došao do štanda sa domaćim vinima.

- Još malo ćete imati i šidsko vinogorje, sve je više vina sve boljeg kvaliteta - ponosno je rekao predsednik.

Osveštavanje krsta u parku prirode Mali Bosut

U Parku prirode Mali Bosut osveštan je krst, a obred je služio vladika Vasilije. Predsednika su dočekali okupljeni građani ogrnuti srpskim trobojkama uz poklike "Aco, Srbije" i transparente "Šid je uz Vučića" i "Srbija pobeđuje!"

- Šta je pravi narodni vladika. Kažu ljudi u Sremu to je čudo - uvek sa ljudima i sa narodom, pravi vladika - rekao je predsednik nakon osveštavanja krsta u Parku prirode Mali Bosut, dodajući da nema kuće u Sremu koju vladika Vasilije ne zna.

- Da vidite šta je sve izgradio i uvek nađe nekoga koga će naterati da pomogne, da crkva ne mora sve sama - dodao je predsednik.

Nakon posete porodici Bulatović i razgovoru sa građanima, predsednik Srbije stigao je u park Mali Bosut.

O Planu u pet tačaka za budućnost Srbije

Predsednik je za svoj Plan u pet tačaka rekao da su mu sve tačke jednako važne.

- Biće teško izvesti i jednu od tih pet, ali budem li imao priliku, za mene će obrazovanje biti od ključnog značaja i neću da dozvolim da oni koji su rušili obrazovanje, visoko školstvo, budu ti koji će donositi katastrofalne odluke za budućnost naše dece. U obrazovanju moramo mnogo toga da uradimo, da podignemo nivo kvaliteta obrazovanja. Uz svo poštovanje prema svemu, ako pogledate imena profesora od pre 30 godina na pravnom fakultetu i danas, videćete jednu strašnu regresiju i propadanje. Nebo i zemlja. Postavljani su po političkoj liniji u prethodnih 20-30 godina, pogledajte današnje i tadašnje dekane, da nas bude sramota. Neće više moći da varaju ljude na osnovu stare slave.

Razgovor sa građanima

Predsednik je istakao da je SNS sa velikim teretom odneo pobedu na lokalnim izborima.

- Ako volite sebe da lažete i obmanjujete i govorite da pobeđujete sigurno, evo ja vam unapred čestitam na pobedu - poručio im je.

On je rekao da je u Briselu dobra kafa, iako je ne pije.

O političaru Đokiću

- Meni se ništa tamo nikada nije dopadalo. Nikada ne bih radio ništa protiv svoje zemlje, ali to je fer da oni odu tamo i kažu da su političari, ali nemoj onda da se predstavljaš kao rektor i nemoj da se predstavljaš kao neko ko ne krši zakon, a kršiš ga svakodnevno. Svako ima pravo, neki odu pa se predstavljaju u Mosvku, Brisel, Vašington, ima takvih i kod nas u vlasti, neki misle da će ih Amerikanci održati na mestu, neki Brisel, a koliko li je to glupo i naivno. A znam ozbiljne ljude koji su 20 godina u ovom poslu i koji misle da će ih neko drugi, a ne građani Srbije, postaviti na neko mesto - istakao je Vučić.

Predsedniku su se obratili domaćini iz Šida, koji su predsedniku izneli svoje svakodnevne probleme, ali i neke uspehe koje su postili u prethodnom periodu.

- U rarednih 5-7 dana videćete mašine, uradićemo 12 kilometara puta - rekao im je predsednik, ali i istakao da ima mnogo opština da ima mnogo opština u kojima nije urađeno dovoljno.

Predsednik je onda ušao u razgovor sa domaćinima o svojoj velikoj pasiji - vinu.

- Svi su mi rekli da je 2025. najbolja godina. Ne zna se dok još ne izađe vino iz bureta, ali cela Srbija kaže da je 2025. bila najbolja godina - rekao je predsednik.

O NIS-u

- Što su ga prodali za 400 miliona, a mi sada spremni da platimo 2.2 milijarde. Što su ga prodali? Da li bi hteli da zaratim sa Rusijom? Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiju? Ne bi, ali će morati da drži ako hoće da kupi. Mi smo rekli "ne može". Izmislili su nekog biznismena da bi se to prolongiralo, rekli smo "ne može, ili sada, ili ćemo drugačije da rešavamo". Nisu oni prodali samo NIS, prodali su fabrike i sve bioskope širom Srbije, da nam nijedan bioskop ne radi .Celo detinjstvo mi je bilo da li ću da idem u Balkan, Zvezdu, 20. oktobar, Kozaru ili ne znam gde, a sad ne možeš nigde da ideš. Služilo je da njihovi tajkuni napune džepove. Davali su svojim drugovima lažnim privrednicima bez kolaterala kredite, daju im po milion ili dva, a ovi za par meseci prestanu da vraćaju. To je bio sistem pljačke i razaranja Srbije. Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kada blokaderi zavladaju koliko je Srbija bila uspešna u prethodnom periodu! Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kada blokaderi zavladaju koliko je Srbija bila uspešna u prethodnom periodu! Videćete kako se brzinom munje, za godinu ili dve, rasturi sve što se stvaralo decenijama. Videćete kako je teško nešto izgraditi, a koliko je lako uništiti - istakao je predsednik.

Predsednik se onda osvrnuo na sve laži blokaderskih medija koje se šire već godinama.

- Tako je bilo i sa zvučnim topom, Jovanjicom, dečakom preminulim u Valjevu - koga briga za posledice? Koga briga šta su rekli o Srbiji i šta su ispričali napolju. Koga briga šta su uradili i kakvu su štetu i zlu krv uneli među nas. Ja sada više kod naših ljudi vidim mržnje nego kod njih. Gledam svoje najbliže ljude. Šta mislite treba juče da odem na prijem i gledam one koji pričaju kako bi mi sina tuširali osiromašenim uranijumom? Juče sam pitao nemačkog predstavnika da mi pronađe ćerkinu vilu, čudi se čovek. Sve što ste mogli najgore ste mi rekli za oca, majku, svako dete. Što ga slikam s leđa? Da vas neko od vas kretena ne bi prepoznao, da mu ne vidite te anđeoske oči. A nudim dijalog sve vreme, ali da se s njima grlim i ljudim, nećete me videti dok sam živ. Suviše su nesreće naneli i našem narodu i mojoj porodici i na pamet mi ne pada da se grlim s njima. To su lažovi koji su građanski rat uveli u zemlju. Odgovor države će videti na izborima. Da nisu sve ovo uradili, ne bi bilo nikakve šanse da se kandidujem, nikakve. Jedva izdržavam, jedva sam ovde došao, ali neću da posustanem dok ih ne pobedimo, jer znam da bi uništili Srbiju.

Predsednik je istakao da su blokaderi mislili da su ljudi u Srbiji budale i da će da glasaju za neradnike, dodajući da lista bez plana i programa ne može da vodi ovu zemlju, a da blokadersku listu čine samo deca privilegovanih bogataša.

Obilazak domaćinstva Bulatović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dom porodice Bulatović u opštini Šid, gde je započeo današnju posetu ovom mestu. U domaćinstvu su ga dočekali članovi porodice, kao i drugi viđeniji domaćini iz naselja.

- Mnogo vam je lepo ovde, baš je mnogo lepo. Mnogo toga nismo uradili, ja sam za to kriv. Već za koji dan će vam doći mašine. Mislim da će ljudi biti zadovoljni time, to je ogroman novac, oko 9 miliona evra i počećemo da radimo OŠ "Branko Radičević" i da vidimo da li možemo da uradimo bazen u Sremskom Frontu u okviru škole - rekao je predsednik Vučić.

- Razlog moje posete svakoj poseti opštinama u Srbiji je to što mi je ovo posao - da razgovaram s narodom, da čujem i da se posvetim problemima. U Šidu postoji veliki broj stvari koje smo rekli, a nismo uradili, sada ćemo to da uradimo - poručio je predsednik.

Vučić je istakao da je potrebno mnogo novca da se sve uradi, oko cevovoda, osnovne škole, ali i da je potrebno dovesti nekog investitora.

- Kada pitate i naše lokalne funkcionere, kojima je teško da pronađu novac od milijardu i po iz budžeta, oni kažu "Vučić je kriv", sada kada se ovo uradi ja ću reći narodu "Vučić je kriv što se ovo uradilo" - poručio je predsednik okupljenima.

Predsednik Vučić je istakao da osim novih puteva i škole i rada na industrijskoj zoni ne može više ništa da obeća.

- Siguran sam da neki drugi mogu da obećaju da će cveće da pada s neba, ja to nisam u stanju da obećam. Ja se samo pitam kako 60-70 godina niko ništa nije obećao niti uradio. Ja sam uradio nešto, ali sve je to nedovoljno, ljudima su potrebni putevi i voda, a za nekoliko dana videće ovde mašine i radovi će početi - poručio je predsednik.

- Svuda u Sremu smo imali mnogo investitora, u Inđiji, Rumi, Pećincima, Irigu, Mitrovica je okej, e sada, sa oba dela vinskim i, kako ga pogrešno nazivamo "svinjskim", nastavljamo da gradimo puteve koji će našem narodu mnogo značiti. E, jedino je Šid ostao da nismo dovoljno radili i za to sam ja kriv. Bilo bi fer da su ljudi iz opštine nekad preuzeli nešto na sebe, ali šta da radimo. Kada se uradi nešto, verujte, biće kao da su oni uradili, a ne Vučić. Kada završimo radove, vratiću se ovde da ljudima kažem da smo mi to uradili. - rekao je Vučić.

- Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija. Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnoica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama - dodao je predsednik.

Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da predsednik "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:

- Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem "evo hoću sutra ću". Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da i će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu.

Predsednik je potom istakao koliko koštaju ovi putevi, ali i koliko su oni važni za celu šidsku opštinu i njene građane.

Autor: D.Bošković