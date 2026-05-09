Aleksandar Vulin prisustvovao Paradi Pobede u Moskvi

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, na poziv Administracije predsednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina, prisustvovao je Paradi Pobede u Moskvi povodom obeležavanja 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Vulin je, zajedno sa brojnim visokim zvaničnicima prijateljskih zemalja, pratio Paradu Pobede na Crvenom trgu.

Prisustvo Paradi Pobede predstavlja izraz poštovanja prema milionskim žrtvama Drugog svetskog rata, ali i potvrdu opredeljenja da se istina o borbi protiv fašizma sačuva od zaborava i revizije istorije.

Prisustvo Paradi Pobede predstavlja izraz poštovanja prema milionskim žrtvama Drugog svetskog rata, ali i potvrdu opredeljenja da se istina o borbi protiv fašizma sačuva od zaborava i revizije istorije.

Autor: D.Bošković