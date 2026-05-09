AKTUELNO

Politika

'IZBORE RASPISUJETE KADA JE TO DOBRO ZA DRŽAVU' Vučić o blokaderima: Dobro je da svoje ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnica, puteva...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićizjavio je danas u Šidu da "za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija".

- Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama - kazao je Vučić.

Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da predsednik "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:

- Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem "evo, hoću, sutra ću". Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da li će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu - dodao je.

On je istakao da je SNS sa velikim teretom odneo pobedu na lokalnim izborima.

- Ako volite sebe da lažete i obmanjujete i govorite da pobeđujete sigurno, evo ja vam unapred čestitam na pobedu - poručio je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

#država

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIJA POBEĐUJE! Vučić se oglasio moćnom porukom: Mi moramo jedni druge da sačuvamo! (VIDEO)

Politika

'Dobar dan' usred večeri: 'Blokaderi' izgubljeni u prostoru i vremenu (VIDEO)

Politika

'10:0 NIJE PROGNOZA, OVO JE REZULTAT' Predsednik Vučić poslao snažnu poruku: Uspeli smo da odbranimo Srbiju, sad je vreme da pružimo ruku protivnicima

Politika

PUMPA SE IZ HRVATSKE!? Isplivao snimak kampanje 'Studenti pobeđuju' iz Rovinja (VIDEO)

Politika

Sednica SB je važan lakmus papir za nas! Vučić: Dobro je i to što mogle da se čuju LAŽI PRIŠTINE

Politika

ZA NAS JE SRBIJA SVE! Vučić objavio novi video: Srbija je naš zavet, Srbija je naša zakletva, Srbija je naš život, Srbija je naša budućnost (VIDEO)