'DAN SLOBODARSKE TEKOVINE I NASLEĐA' Đurđević Stamenkovski: Srbija treba da bude nagrađena, zbog svoje istorijske uloge u borbi protiv fašizma

- Srbija zaslužuje da bude nagrađena, a ne kažnjavana, jer je uvek bila na strani pravde, boreći se protiv fašizma i nacizma - poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodeći ceremoniju polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda, povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ona je naglasila da je Dan pobede, kao dan slobodarske tekovine i nasleđa, prilika da se podsetimo da nikada ne smemo da dozvolimo povampirenje ideologije koja je odvela u smrt na desetine miliona Evropljana u najvećoj meri.

Navela je da u našem genetskom kodu, zbog nasleđa i kulture pamćenja, uvek postoji strah da bi tako nešto moglo ponovo da se dogodi.

Zato smo, kako je naglasila, grčevito prigrlili mir i nedvosmisleno ponavljamo koliko je danas važno da na evropskom kontinentu vodimo dijalog, da se bolje razumemo i razgovaramo, jer samo Evropa, u kojoj postoji dobra komunikacija, može imati budućnost.

- Srbija treba da bude tačka na kojoj će se u najvećoj meri slaviti borba protiv fašizma i nacizma. Nastojimo da sačuvamo kulturu pamćenja, kao imunitet našeg naroda i društva, jer samo na taj način nećemo dozvoliti da se tako nešto ikada više ponovi - naglasila je.

Ona je navela da je Srbija uvek bila i biće na pravoj strani. Kako je istakla, to je ono što je naš slobodarski karakter i koncept kao suverene, nezavisne i ozbiljne države, koja čuva svoja tradicionalna prijateljstva.

- Čvrsto verujemo u to da će doći vreme kada će se svi evropski narodi okupiti za istim stolom i razgovarati na ovim vrednostima o budućnosti evropskog kontinenta i svih naroda koji tu žive - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Autor: Jovana Nerić