'NEPOTREBNO JE BAŠ OVOLIKO LAGATI' Brnabićeva demontirala spin hrvatskih medija: Vučić jednom rečju nije pomenuo koncert Rundeka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Iksu i regovala na objavu hrvatskog medija "Index" koji je objavio tekst u kome se navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučič komentarisao nastup hrvatskog pevača Darka Rundeka u Beogradu i navodno rekao da je to "skup blokadera".

- Prestanite da lažete, obmanjujete, širite propagandu u cilju podrške blokaderima u Srbiji. Apsolutno je jasno koga Hrvatska podržava, te je nepotrebno baš ovako otvoreno lagati. Aleksandar Vučić jednom rečju nije pomenuo koncert Darka Rundeka. Govorio je o zvaničnoj ceremoniji obeležavanja Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. To je bio najveći skup blokadera još od Slavije. Aleksandar Vućić se veoma precizno izražava i veoma otvoreno, bez uvijanja i ikakvog straha govori šta misli. Da je želeo da pomene Rundeka, pomenuo bi ga. Razumemo svi sve - za vas "studenti pobeđuju", za nas "Srbija pobeđuje", samo prekinite sa lažima - poručila je Brnabićeva.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 09. мај 2026.

Autor: Iva Besarabić