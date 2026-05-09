'SVAKO POGORŠANJE BI MOGLO DA BUDE KOBNO' Hitno se oglasio sin Ratka Mladića

Sud u Hagu je 28. aprila naložio da nezavisni medicinski veštaci pregledaju Mladića

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je njegov otac u veoma teškom zdravstvenom stanju i da je toliko slab da bi svako pogoršanje moglo da bude kobno, naglašavajući da je prioritet da dobije svu moguću negu i podršku koje bi mogle da mu produže život.

Mladić je naveo da su stigli izveštaji lekara, jedan u petak ujutro, drugi u petak popodne, i da su svi pokazali da je general praktično na kraju života.

- Ne postoji razlika u proceni između veštaka i naših lekara - rekao je Mladić.

On je istakao da Mladić ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju niti na faktičko lečenje, već bi eventualno bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, odnosno iz holandske bolnice u Srbiju, gde bi, po mišljenju njegove porodice, mogao da dobije adekvatniju negu, što lekari u Hagu navodno odbijaju.

- Od 13. maja možemo da očekujemo odluku suda, kakva god da bude, nadamo se da će biti brzo doneta jer vremena nema mnogo - naveo je Mladić.

On je dodao da je prioritet da Ratko Mladić, ukoliko je moguće, bude pušten da umre u Srbiji, što je, kako tvrdi, praksa primenjivana i u drugim slučajevima.

- Ovde se radi isključivo o pravnim aspektima humanitarnog otpusta, bez političkog uticaja. Pokušavamo da za mog oca obezbedimo minimum prava koji su imali i svi ostali osuđeni u Hagu, bez obzira na nacionalnost - zaključio je Darko Mladić.

Sud u Hagu je 28. aprila naložio da nezavisni medicinski veštaci pregledaju Mladića zbog zahteva njegove odbrane da iz humanitarnih razloga, neizlečive bolesti, bude privremeno ili uslovno pušten sa izdržavanja kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog navodnih ratnih zločina u BiH. Izveštaj je prvobitno bio najavljen za početak maja, ali je rok pomeren zbog dodatnih pregleda.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu do sada je više puta odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Autor: S.M.