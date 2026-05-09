Ana Brnabić na svečanoj akademiji povodom Dana pobede: Mir je jedino za šta se vredi boriti - zato Srbija jedino to namerava da čini

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je večeras na svečanoj akademiji povodom Dana pobede 9. maja, da danas, kada je reč rat postala uobičajena, ne postoji veća dužnost da se setimo važnosti očuvanja sećanja ali i borbe da se zaustavi zaboravljanje na sve što nam se događalo pre više od 80 godina, kako bi svet ponovo mogao da ima budućnost kakva je moguća samo u miru.

"Danas kada je reč rat uobičajena, ako nas je dotle doveo zaborav, onda upravo danas ne postoji veća dužnost za svakoga od nas od borbe za zaustavljanje tog zaboravljanja, od borbe za sećanje, za pamćenje, za novo, ponovno osvetljavanje te prošlosti, ali činjeničnog stanja, ne relativizacije", kazala je Brnabić i naglasila da je mir jedina bitka koju vredi voditi, kao i da Srbija jedino namerava to da čini.

Brnabić je na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu, na kojoj su govorili i ministarka Milica Đurđević Stamenkovski i general predsednik SUBNOR-a general Ljubiša Diković, naglasila da je ta borba protiv zaboravljanja važna kako bi ponovo mogli da imamo budućnost - budućnost koja je moguća samo u miru, u dijalogu, samo u kompromisu i samo uz konsenzus o tome šta nam se pre više od 80 godina zaista događalo.

"Danas moramo da se ponovo setimo činjenica i da nam ne bude teško da jasno kažemo: 9. maj nije samo dan kada je u Berlinu 1945. godine potpisan dokument o kapitulaciji nacista. To je i dan kada je čovečanstvo, uz nezamislivu cenu, odnelo pobedu nad ideologijom koja je ljudsko biće svela na broj, a čitave narode nametnula za istrebljenje, uključujući i srpski narod. Ovo je dan kada iznova moramo da ponavljamo Kamijeve besmrtne reči - 'Mir je jedina bitka koju vredi voditi'", kazla je Brnabić.

Brnabić je naglasila da upravo mi u Srbiji nameravamo to da radimo - da se borimo za mir, da pozivamo na mir, da osiguravamo mir na svakom mestu na koje možemo mi da ga osiguramo.

"I mi želimo taj mir, koliko za sebe, toliko i za sve druge. Mi želimo, kao što smo oduvek i želeli, da budemo i dobar domaćin i dobar sused, da razlike brišemo tako što ih razumemo i prihvatamo, da dobijemo oprost tako što ćemo oprostiti, ali i da zauvek zapamtimo da je danas dan kada je pobeđeno zlo, i da je Srbija bila na strani pobednika, plativši za to užasnu cenu", kazala je predsednica parlamenta.

Prema njenim rečima, to sećanje je osnov našeg postojanja i ono je osnov naše budućnosti. Zato Srbija nikada to neće zaboraviti, kazala je Brnabić.

Podsetila je da je reč "rat" koja je donedavno bila zastrašujuća i nagoveštavala nešto nemoguće, reč koja se zaista sasvim retko koristila, danas postala uobičajena.

Reč rat danas izgovara se onako olako širom sveta i ne izaziva čak više, rekla je, čini se, kod tih koji je izgovaraju ni osećaj strepnje, ne nagoveštava nepojmljiva stradanja i gubitke. Reč "rat" se, nažalost, danas izgovara kao nešto normalno i uobičajeno, kao neko činjenično stanje na koje treba da se naviknemo i za koje treba da se pripremimo, kazala je ona.

Dodala je da to sve govori da smo, kao ljudski rod, valjda sve zaboravili: žrtve i stradanja i pakao ratnih sukoba i patnju.

"Umesto mira, razumevanja, umesto međunarodnog prava, silni u svetu ne kriju moć, ne kriju pohlepu; izbrisali su iz ljudskog rečnika reči kao što su pravda, principi, zakoni, prava. Razgovor, dijalog, slušanje, kompromis, mir, poštovanje različitog mišljenja, poštovanje različitih stavova, multilateralizam, poštovanje međunarodnog prava - ovo su sve danas u svetu pokazatelji slabosti, a ne pokazatelji odgovornosti i hrabrosti", istakla je ona.

Novi princip u svetu je kaže - uzima se onoliko koliko se nekome može.

"Odgovornost prema drugima, prema sebi, prema svetu, prema mlađim generacijama koje dolaze nakon nas, skinuta je sa svakog dnevnog reda", navela je Brnabić.

Naglasila je da je 9. maj dan kada je pobeđeno zlo, a Srbija bila na strani pobednika i platila užasnu cenu.

"Danas nemamo više pokušaja revizije istorije, to je bio slučaj proteklih nekoliko godina, sada smo njeni svedoci", kazala je Brnabić.

"U svetu natopljenom krvi, u Evropi u kojoj se navija za rat umesto dijaloga i razgovora koji bi vodio miru, u Srbiji u kojoj su podele na važne i manje važne, vredne i manje vredne prihvatljiva i poželjna ideologija, u takvom svetu, Evropi i Srbiji, pitanje je da li i dalje pamtimo žrtve i stradale, logore i izbeglice", predočila je Ana Brnabić koja je dodala da ni u Evropskoj uniji ne slave svi Dan pobede, jer su "imena pobednika i pobeđenih pobrkana".

Svečanosti su prisustvovali predsednik vlade Đuro Macut, ministri u Vladi, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici pravosudnih institucija, verskih zajednica, diplomatskog kora, gradonačelnici i veterani Drugog svetskog rata i brojni gosti.

U okviru svečane akademije u organizaciji Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije priređen je muzičko-scenski program.

Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu - 9. maj, obeležen je i nizom događaja u glavnom gradu u znak sećanja kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Danas se obeležava i Dan Evrope. Ove godine, kako je saopštio Evropski parlament, Evropljani obeležavaju 76. godišnjicu Šumanove deklaracije koja je dala osnove Evropskoj uniji kakvu danas poznajemo i dovela do ere mira, demokratije, prosperiteta, integracije i saradnje širom kontinenta.

Autor: Iva Besarabić