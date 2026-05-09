Ministarka Đurđević Stamenkovski na svečanoj akadamiji u Narodnom pozorištu: Dan pobede je više od istorijskog datuma to je i zavet i podsećanje

Svečana akademija povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu održana je večeras u Narodnom pozorištu i Beogradu, a tim povodon ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski naglasila je da je 9. maj više od istorijskog datuma - on je zavet da uvek moramo da prigrlimo našu slobodu, ali i podsećanje da je Srbija uvek bila na pravoj strani.

"Dan pobede - 9. maj je i opomena, da ne sme da nam se dogodi da se povampire ideologije kao što su fašizam i nacizam, koje su u smrt poslale na desetine miliona nedužnih ljudi", kazala je Đurđević Stamenkovski koja je i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Sloboda je, kako je naglasila za srpski narod uvek bila vrednija od života.

"Slobodu smo jedino više voleli od samog života, zato što smo je uvek stavljali na prvo mesto. Možda je zbog toga ona za nas imala i najveću cenu, ali i najveću vrednost", kazala je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je podsetila da je Srbija bila među prvima koja je ustajala protiv tog zla i u Prvom i u Drugom svetskom ratu.

"Zato Srbija danas ima i moralnu dužnost, ali i istorijsko pravo, da pozove na pomirenje, na razgovor, na dogovor, da pozove na razum. Zato Srbija danas, tako grčevito, tako snažno i odlučno, drži mir, svoju vojnu neutralnost, svoju samostalnost, i svoju potrebu da očuva svoje granice i teritorijalnu celovitost", rekla je ministarka i dodala da je današnji dan prilika i da se podsetimo da je seme tzv. nezavisnog Kosova posejano i u vreme Hitlerove okupacije.

Prema njenim rečima to seme predstavlja i relikt upravo tih ideologija smrti, nacizma i fašizma, koje su tada potpomagale sve one poluge kojim je mogao da se sruši srpski narod kao slobodarski, vizionarski narod na ovim prostorima.

"Nema rešenja balkanskog pitanja bez rešenja srpskog nacionalnog pitanja", naglasila je ona i dodala da je tako bilo, i da je tako i danas.

Zato je, dodala je, naša obaveza da podsetimo i naše evropske partnere i naše prijatelje, i na istoku i na zapadu, da smo mi uvek bili na pravoj strani.

Na početku je pozdravila sve one sa kojima smo izvojevali veliku pobedu i one čiji su dedovi, baš kao i naši, ispisali istoriju - istoriju koju nećemo dozvoliti da prekrajaju i menjaju, istoriju koju niko ne može da nam oduzme i izbriše.

Zahvalila je i ambasadorima savezničkih zemalja koji su uvek bili uz Srbiju, srpski narod, i u dobru i u zlu.

"Veliki vojskovođa, veliki um i političke i državotvorne misli, Šarl de Gol, govorio je da je srpski narod ispisao jednu od najvažnijih stranica otpora u Evropi", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Podsetila je da je De Gol govorio da je srpski narod jedan od najzaslužnijih naroda u čitavoj evropskoj borbi protiv fašizma.

"I zaista, u tim vremenima kada je Evropa bila okovana strahom i kada su padale prestonice, ali ne samo prestonice, nego kada je klonuo duh brojnih evropskih naroda, zbog ideološke zaslepljenosti i velike mržnje i svega onoga što se dešavalo, srpski narod se rame uz rame borio sa najhrabrijima, znajući vrlo dobro da je Drugi svetski rat bio samo nastavak onoga što je započeto u Prvom svetskom ratu", kazala je ona.

Ministarka je podsetila da je u oba rata srpski narod stradao preko trajne granice biološke invalidnosti, zbog čega ni danas, 2026 godine, mi još ne možemo demografski da se oporavimo od tog velikog stradanja.

Istakla je da je borba naših predaka bila otadžbinska borba za opstanak države i nacije.

Svečanosti su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik vlade Đuro Macut, predsednica, ministri u Vladi, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici verskih zajednica, diplomatskog kora, gradonačelnici, predstavnici opština, kao i veterani Drugog svetskog rata i brojni gosti.

U okviru svečane akademije u organizaciji Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije priređen je muzičko-scenski program.

Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu - 9. maj, obeležen je i nizom događaja u glavnom gradu u znak sećanja kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Danas se obeležava i Dan Evrope. Ove godine, kako je saopštio Evropski parlament, Evropljani obeležavaju 76. godišnjicu Šumanove deklaracije koja je dala osnove Evropskoj uniji kakvu danas poznajemo i dovela do ere mira, demokratije, prosperiteta, integracije i saradnje širom kontinenta.

Autor: Iva Besarabić