VELIKI KORAK KA PRAVDI! Đurđević Stamenkovski: Zakon o nestalim licima posebno značajan za porodice otetih Srba na KiM

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će Zakon o nestalim licima, koji treba da bude donet do kraja godine, prvi put sistemski zaštititi porodice nestalih jer država ima obavezu da im pruži ne samo pravnu i materijalnu zaštitu već i istinu i dostojanstvo.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ozbiljno i posvećeno radi na izradi Zakona o nestalim licima.

- Reč je o temi koja nije samo pravno ili administrativno pitanje, već pitanje savesti države, pravde i duga prema hiljadama porodica koje decenijama žive između nade i bola. Iza nas su razgovori sa udruženjima porodica nestalih, predstavnicima nadležnih institucija, stručnjacima i ljudima koji ovu tragediju nose svakoga dana. U narednoj fazi sledi usaglašavanje konačnog teksta zakona, javna rasprava i potom upućivanje u skupštinsku proceduru, sa jasnim ciljem da Srbija tokom 2026. godine po prvi put dobije zakon koji će na sistemski način zaštititi porodice nestalih - naglasila je ministarka.

Kako ističe, postoji jasna politička volja i puna podrška državnog rukovodstva da ovaj zakon bude donet, jer porodice nestalih više ne smeju da budu prepuštene same sebi.

- Država ima obavezu da im pruži ne samo pravnu i materijalnu zaštitu, već i ono što najduže čekaju: istinu i dostojanstvo - navodi ona i naglašava da će ovaj zakon po prvi put sistemski urediti položaj porodica nestalih lica i omogućiti da država institucionalno prizna njihovu višedecenijsku patnju, neizvesnost i borbu za istinu.

- Poseban značaj zakon ima za porodice nestalih i kidnapovanih Srba na Kosovu i Metohiji, gde se sa otmicama nastavilo i nakon rata. Više stotina njih čeka svoju pravdu. To nisu brojevi. To su porodice. To su majke koje i danas postavljaju jedno isto pitanje - gde su naša deca? Na izložbi "Sećanje", jedna majka nestalog dečaka izgovorila je stih koji je u sebi sabrao svu bol ovih porodica: "Ubico, oprostila bih ti sve, samo da znam gde si mi sina zakopao". To nije samo pesma. To je krik svih porodica čiji najmiliji nikada nisu vraćeni - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je otkrila i detalje zakona i onoga šta porodice nestalih mogu da očekuju.

- Zakon će porodicama omogućiti pravo na pravično zadovoljenje, zdravstvenu zaštitu, psihosocijalnu podršku, pravnu sigurnost i institucionalnu pomoć u trenutku identifikacije i dostojanstvene sahrane posmrtnih ostataka. Biće omogućena i isplata pravične materijalne naknade na godišnjem nivou u trajanju od tri godine. Prava porodica nestalih na Kosovu i Metohiji biće u potpunosti izjednačena sa pravima porodica nestalih u ratnim sukobima na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine - istakla je ministarka.

Kada su u pitanju glavne odredbe ovog zakona, Đurđević Stamenkovski ističe da će on jasno definisati status nestalih lica i članova njihovih porodica, način ostvarivanja njihovih prava, kao i obaveze državnih organa u postupku traženja, identifikacije i evidentiranja nestalih.

- Biće uspostavljena jedinstvena evidencija nestalih lica koju će voditi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Komisijom Vlade Republike Srbije za nestala lica. Posebno će biti unapređena saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama u regionu, kako bi se ubrzao proces rasvetljavanja sudbine nestalih. Ali suština ovog zakona nije samo u članovima i procedurama. Suština je u ljudima - poručuje ministarka.

Ona je podsetila i na sudbinu porodice Slavuj koja je proterana tokom Oluje, ali ih je potom zadesila i nesreća na Kosovu.

- Suština je u porodici Slavuj, koja je tokom Operacije Oluja proterana iz rodnog Dvora na Uni. Mlađi sin, Đuro Slavuj, spasavajući život stigao je u Prištinu, gde je nastavio da radi kao novinar. A onda je 21. avgusta 1998. godine, zajedno sa kolegom Rankom Perenićem, otet na putu Orahovac-Velika Hoča. Od tog dana njihove porodice, kolege i cela javnost nemaju nijednu zvaničnu informaciju o njihovoj sudbini. Otmičari nikada nisu pronađeni. Kao što nisu pronađeni ni oni koji su više puta skrnavili spomen-obeležje podignuto njima u čast. Istražujući slučaj Đura Slavuja, Udruženje novinara Srbije otkrilo je da su u bazi Međunarodne komisije za nestale osobe DNK uzorci članova njegove porodice vođeni pod pogrešnim prezimenom. I to možda najbolje govori kroz šta su ove porodice prolazile - naglašava.

Zbog svega, zaključuje da ovaj zakon nije samo zakon.

- Ovo je pokušaj države da posle decenija tišine kaže porodicama nestalih - niste zaboravljeni. I Srbija neće odustati od istine, pravde i svojih ljudi - zaključuje Đurđević Stamenkovski.

Autor: A.A.