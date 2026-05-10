'AKO HOĆEMO PROMENE MENJAJMO SEBE' VUČEVIĆ ZASUKAO RUKAVE NA FRUŠKOJ GORI! UČESTVUJE U AKCIJI ČIŠĆENjA PANONSKE LEPOTICE Ovo su ključne poruke

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Dnevnik.rs ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević učestvuje u velikoj akciji čišćenja Fruške gore, koju su organizovali aktivisti SNS iz više gradova i opština.

- Lepo nedeljno jutro na Fruškoj gori. Veliki broj aktivista iz Novog Sada, Inđije, Rume, Iriga, okupio, da pokažemo brigu i odnos prema panonskoj lepotici, Fruškoj gori, a ne samo da je doživljavamo kao mesto gde se okupljamo. Kroz volonterski pristup prikazujemo brigu prema životnoj sredini- istakao je Vučević.

On je naglasio i da je posebno srećan što se veliki broj mladih okupio, veliki broj studenata.

Foto: Dnevnik.rs

- Danas ćemo imati čišćenje na vencu iz više pravaca. Ponavljaćemo ovakve akcije. Čuvajmo Frušku goru. Ako hoćemo promene, menjajmo sebe. Evo za početak nek niko ne ostavi otpad iza sebe, ugasite žar posle roštilja, da poštujemo Nacionalni park „Fruška gora“. Kad pođemo od sebe, desiće se promene na bolje- jasna je poruka lidera SNS.

Autor: Jovana Nerić

#Miloš Vučević

