'U ZETI OD 12. MAJA VIŠE NEĆEMO PRIZNAVATI LAŽNU DRŽAVU KOSOVO' Knežević: Vreme je za ispravljanje najveće sramote u istoriji crnogorskog naroda

Milan Knežević najavio da bi lokalni parlament u Zeti na Dan Svetog Vasilija Ostroškog trebalo da usvoji dokument kojim se poništava priznanje tzv. Kosova, uz očekivanje sličnih odluka i u drugim opštinama u Crnoj Gori.

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, Dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo.

Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje tzv. države Kosovo neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću.

- Upravo želimo da pokažemo da je većina građana bila i ostala protiv priznavanja tzv. Kosova, i da je vreme za ispravljanje najveće sramote u istoriji crnogorskog naroda. Očekujemo da i ostale opštine u kojima predstavnici srpskog naroda dominantno vrše vlast izglasaju deklaraciju o poništenju priznavanja tzv. Kosova, kako bi u konačnom podneli rezoluciju Skupštini Crne Gore kojom bi obavezali vladu Milojka Spajića da promeni odluku koju je donela vlast Mila Đukanovića u oktobru 2008. godine - naveo je Knežević.

Lider DNP-a takođe je ocenio i da je podrška članstvu Crne Gore u NATO, prema njegovom mišljenju, ispod 50 odsto, navodeći da to pokazuje stav građana prema ovom vojnom savezu. Istakao je da se njegova stranka zalaže za vojnu neutralnost kao, kako smatra, najbolji bezbednosni okvir za malu državu poput Crne Gore, uz napomenu da se nada da aktuelna geopolitička dešavanja u svetu neće demantovati takav stav.

Knežević se osvrnuo i na obeležavanje 20 godina nezavisnosti Crne Gore, ocenjujući da u zemlji postoji "kriza identiteta" i podeljena mišljenja o tom datumu. Naveo je da jedan deo građana nema razloga za slavlje, dok drugi taj dan doživljava kao važan praznik, dodajući i da sam neće učestvovati u proslavi jer, kako je rekao, ne želi da bude licemer, te da će vreme provesti u Zeti.

Autor: Jovana Nerić